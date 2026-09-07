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Şanlıurfa'da kırtasiyelerde fiyat şeffaflığı denetlendi: 44 işletmeye 175 bin lira ceza

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi Şanlıurfa'da 188 kırtasiye denetlendi; mevzuata aykırılık tespit edilen 44 işletmeye 175 bin lira ceza uygulandı.

GİRİŞ: 07 Eylül 2026 - 11:36

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Şanlıurfa'da kırtasiyelerde fiyat şeffaflığı denetlendi: 44 işletmeye 175 bin lira ceza

Denetimin kapsamı:

Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde, yeni eğitim-öğretim yılı öncesi il genelinde kırtasiye denetimleri gerçekleştirdi. Denetimler, Ticaret Bakanlığı talimatları doğrultusunda başladı ve toplamda 188 işletme kontrol edildi.

Ekipler, ürünlerin satış ve etiket bilgilerinin mevzuata uygunluğunu, fiyat etiketlerinin açık ve anlaşılır olup olmadığını, etiket ile kasa arasındaki fiyat uyumunu ve etiketlerde bulunması gereken bilgilerin tamlığını inceledi. Ayrıca tüketicilerin doğru şekilde bilgilendirilmesine yönelik yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediği de değerlendirildi.

Tespit edilen ihlaller:

Denetimler sırasında etiketleme ve bilgilendirme usullerine ilişkin eksiklikler tespit edildi. İncelemeler sonucunda mevzuata aykırılık bulunan 44 işletmeye idari işlem uygulandı. Uygulanan yaptırımların toplam tutarı 175.000 lira olarak kaydedildi.

Ceza ve takip süreci:

Şanlıurfa Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, tüketicilerin hak ve menfaatlerinin korunmasının, ticari faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin ve piyasada adil ile şeffaf bir ticari ortamın sağlanmasının öncelikli hedef olduğu vurgulandı. İl müdürlüğü, benzer denetimlerin sürdürüleceğini ve gerekli görüldüğünde ilave yaptırımların uygulanabileceğini bildirdi.

ŞANLIURFA&#039;DA YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KIRTASİYE DENETİMLERİNDE, 188...

ŞANLIURFA'DA YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖNCESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KIRTASİYE DENETİMLERİNDE, 188 İŞLETME KONTROL EDİLDİ, MEVZUATA AYKIRILIK TESPİT EDİLEN 44 İŞLETME HAKKINDA TOPLAM 175 BİN LİRA İDARİ İŞLEM UYGULANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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