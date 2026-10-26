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Şanlıurfa'da multipl miyelomlu 60 yaşındaki hastanın beynindeki 10 santimetrelik kitle ameliyatla çıkarıldı

Şanlıurfa'da multipl miyelomlu 60 yaşındaki kadının beynin sol ön bölgesinde saptanan 10x8 cm kitle ameliyatla çıkarıldı, beyin zarı ve kemik onarıldı.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 13:58

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EDİTÖR: Serkan Varol

Şanlıurfa'da multipl miyelomlu 60 yaşındaki hastanın beynindeki 10 santimetrelik kitle ameliyatla çıkarıldı

hastanın başvurusu ve tanı:

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran 60 yaşındaki multipl miyelom hastası kadın, şiddetli baş ağrısı ve başında şişlik şikâyeti ile değerlendirmeye alındı. Yapılan muayene ve görüntülemelerde beynin sol ön bölgesinde 10x8 santimetre büyüklüğünde, beyin zarını tahrip eden büyük bir kitle saptandı. Hastanın tıbbi geçmişi ve görüntüleme bulguları göz önünde bulundurularak cerrahi müdahale kararı verildi.

ameliyat ve uygulanan onarımlar:

Beyin Cerrahisi ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Op. Dr. Mustafa Özaslan yönetiminde kitle başarıyla çıkarıldı. Operasyon sırasında tümörün aşındırdığı bölgedeki kemik yapılar da temizlenerek patolojik incelemeye gönderildi. Tümörün tahrip ettiği beyin zarı yapay zar ile onarıldı ve kafatasında oluşan kemik boşluğu özel cerrahi materyal olan meş ile kapatıldı.

iyileşme ve takip planı:

Ameliyatın ardından hasta yoğun bakımda yakın takip altına alındı. Yoğun bakımdaki izleme sonucunda genel durumunun iyi seyretmesi üzerine servis bölümüne alındı. Hastanın tedavi ve takibi sürüyor; klinik durumunun uygun olması hâlinde yakın zamanda taburcu edilmesi planlanıyor. Patoloji raporu, tedavi planının şekillendirilmesinde belirleyici olacak.

ŞANLIURFA&#039;DA 60 YAŞINDAKİ KADININ BEYNİNDEKİ 10 SANTİMETRELİK KİTLE AMELİYATLA ÇIKARILDI

ŞANLIURFA'DA 60 YAŞINDAKİ KADININ BEYNİNDEKİ 10 SANTİMETRELİK KİTLE AMELİYATLA ÇIKARILDI

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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