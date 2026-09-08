Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan 15 yaşındaki genç için arama çalışmaları sürüyor

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre olay, 7 Eylül 2026 saat 13.30 sıralarında Eyyübiye ilçesine bağlı Aşağıhamedan Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, 15 yaşındaki Yusuf Kılıç yüzmek amacıyla sulama kanalına girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Kılıç gözden kayboldu.

arama çalışmaları:

Kılıç'a ulaşmak için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Olay yerinde yürütülen çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma ve arama çabaları yetkililer tarafından takip ediliyor; gelişmelerin netleşmesi bekleniyor.

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