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Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan 15 yaşındaki genç için arama çalışmaları sürüyor

Şanlıurfa Eyyübiye Aşağıhamedan Mahallesi'nde 7 Eylül 2026'da sulama kanalına giren 15 yaşındaki Yusuf Kılıç akıntıya kapıldı; arama çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 11:05

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Şanlıurfa'da sulama kanalında kaybolan 15 yaşındaki genç için arama çalışmaları sürüyor

olayın gelişimi:

Edinilen bilgiye göre olay, 7 Eylül 2026 saat 13.30 sıralarında Eyyübiye ilçesine bağlı Aşağıhamedan Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, 15 yaşındaki Yusuf Kılıç yüzmek amacıyla sulama kanalına girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Kılıç gözden kayboldu.

arama çalışmaları:

Kılıç'a ulaşmak için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. Olay yerinde yürütülen çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma ve arama çabaları yetkililer tarafından takip ediliyor; gelişmelerin netleşmesi bekleniyor.

ŞANLIURFA&#039;DA 15 YAŞINDAKİ ÇOCUK AKINTIYA KAPILARAK KAYBOLDU

ŞANLIURFA'DA 15 YAŞINDAKİ ÇOCUK AKINTIYA KAPILARAK KAYBOLDU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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