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Şanlıurfa'da tıkanan tahliyeler tarımı su altında bıraktı

Suruç ve Pınarbaşı çevresinde tıkanan menfezler tahliyeyi engelledi; yaklaşık 300 dekarlık mısır, pamuk ve sebze ekili arazi suyla kaplandı, hasat yapılamıyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 13:11

GÜNCELLEME: 05 Kasım 2026 - 13:15

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EDİTÖR: Aslı Han

Şanlıurfa'da tıkanan tahliyeler tarımı su altında bıraktı

tahliyeler tıkandı, araziler suya gömüldü:

Şanlıurfa'nın kuzey ve doğu kesimlerinde etkili olan sağanak yağış, tahliye kanallarındaki akışı artırdı ve özellikle Suruç ilçesinin kuzeyindeki menfezlerin tıkanmasına neden oldu. Taşan su, yaklaşık bir haftadır yağmur görmeyen bölgelere kadar ulaştı ve tarım arazilerinde geniş çaplı su birikintilerine yol açtı.

bölgede kuraklık ve taşkın bir arada:

Bazı ilçelerde kuraklık belirtileri sürerken, Suruç'a bağlı Pınarbaşı kırsal mahallesinde çamur ve su nedeniyle hasat yapılamıyor. Yetkililerin aktardığı bilgiler ve çiftçilerin gözlemleri doğrultusunda, yaklaşık 300 dekarlık mısır, pamuk ve sebze ekili tarım arazisi sular altında kaldı. Çürüyen ürünler, üreticiler için ciddi maddi kayıp oluşturuyor.

çiftçilerin talepleri ve yaşanan zarar:

Arazisi sular altında kalan üreticiler, tıkanan köprü ve menfezlerin açılması için acil müdahale talep ediyor. Bölgeden gelen sesleri temsil eden çiftçilerden Halil Ada, durumu şöyle anlattı: "Bizi köyde bir damla yağış yok ama yukarıdaki köylerde yağış oldu mu bütün sular bize geliyor. Tıkanan yerlerin açılması lazım. Suyu siz de görüyorsunuz. Her sene bunun cezasını bir çekiyoruz. Akşam o tarafta yağmur yağdı, suyu da bize geldi. Zararımız var. Biçerdöver giremediği için mısırı biçemiyoruz."

Çiftçiler, mekanik hasat yapılamadığı için ürün kaybının artmasından endişeli. Yerel yetkililerden menfez temizliği ve tahliye hatlarının açılması konusunda hızlı müdahale bekleniyor; aksi takdirde hem ürünlerde çürüme hem de ekonomik kayıp daha da büyüyecek.

ARAZİLER GÖLE DÖNDÜ

ARAZİLER GÖLE DÖNDÜ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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