Sansa Deresi çevresinde sel ve heyelanın bıraktığı tahribat havadan kaydedildi

Erzincan'da Sansa Deresi mevkisinde sel ve heyelan:

Erzincan'da gece saatlerinde etkisini artıran sağanak yağışın ardından Sansa Deresi mevkisinde meydana gelen sel ve heyelan, bölgedeki altyapıda ve kara yolunda belirgin tahribata yol açtı. Günün ilk ışıklarıyla birlikte afetin etkileri daha net biçimde ortaya çıktı.

Ulaşımda aksama ve yol hasarı:

Olay nedeniyle Erzincan-Erzurum kara yolu Sansa Deresi kesiminde ulaşım uzun süre aksadı. Yağışın ardından yamaçlardan kopan toprak, kaya ve çamur kütlelerinin yola sürüklenmesi sonucu yol yüzeyinde ve geçiş güvencesinde zararlar oluştu; yetkililer ile ekiplerin erişim sağlanana dek bölge trafiğe kapalı kaldı.

Havadan görüntüler ve tahribatın görünümü:

Sabah çekilen hava fotoğraf ve videolarında, sel suyunun taşıdığı malzeme şeritleri, yol kenarlarındaki sürüklenmeler ve yamaçlarda oluşan oyuklar net biçimde görüldü. Görüntülerde sel ve heyelanın etkilediği alanlar ile kara yolunda oluşan tahribat yer aldı ve hasarın boyutu görsel olarak belirlendi.

Havadan sağlanan kayıtlar, müdahale ve temizleme çalışmalarının planlanmasında ilk veri niteliği taşıyor. Bölgedeki durumun tam olarak değerlendirilmesi, zarar tespitinin ardından atılacak adımlarla belirlenecek.

ERZİNCAN’DA ETKİLİ OLAN SAĞANAK YAĞIŞIN ARDINDAN SANSA DERESİ MEVKİSİNDE MEYDANA GELEN SEL VE HEYELANIN YOL AÇTIĞI TAHRİBAT, GÜNÜN İLK IŞIKLARIYLA ORTAYA ÇIKTI