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Sansa deresinde toparlanma: asfalt ve demiryolu çalışmaları sürüyor

Kaymakam Hacı Osman Hökelekli, Pelitli'de asfalt çalışmalarını inceledi; Sansa Deresi'ndeki demiryolu sel onarımını yerinde takip etti.

GİRİŞ: 23 Ekim 2026 - 08:13

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EDİTÖR: Aslı Han

Sansa deresinde toparlanma: asfalt ve demiryolu çalışmaları sürüyor

Çalışmalar ilçede yerinde denetlendi

Üzümlü Kaymakamı Hacı Osman Hökelekli, ilçede devam eden altyapı çalışmalarını saha incelemesiyle değerlendirdi. Kaymakam Hökelekli'ye ziyaret sırasında İl Genel Meclisi Üyesi Şeref Oruç eşlik etti ve yetkililerden güncel bilgiler alındı.

pelitli köyündeki asfalt çalışmaları:

Pelitli köyünde yürütülen asfalt serim ve yol yenileme çalışmalarını inceleyen heyet, uygulama sürecini ve iş programını gözden geçirdi. Çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediği bilgisi alınırken, yerel ulaşımın rahatlatılmasına dönük adımların önemine dikkat çekildi.

demiryolu hattında sel hasarının giderilmesi:

Sansa Deresi mevkiinde sel sonucu Devlet Demiryolları hattına düşen toprak yığınının kaldırılması için yürütülen müdahaleler yerinde incelendi. Kaymakam Hökelekli yetkililerden çalışmalarda gelinen son durumu aldı ve ulaşımın güvenli şekilde yeniden sağlanmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

İncelemeler sırasında, hem karayolu hem de demiryolu ulaşımının sürekliliğinin sağlanmasının öncelikli olduğu vurgulandı. Yetkililer, selin etkilerinin giderilmesi ve altyapı güvenliğinin tesis edilmesine yönelik çalışmaların koordineli biçimde sürdürüldüğünü bildirdi.

ÜZÜMLÜ KAYMAKAMI HACI OSMAN HÖKELEKLİ, İLÇEDE DEVAM EDEN ASFALT ÇALIŞMALARINI VE SEL NEDENİYLE...

ÜZÜMLÜ KAYMAKAMI HACI OSMAN HÖKELEKLİ, İLÇEDE DEVAM EDEN ASFALT ÇALIŞMALARINI VE SEL NEDENİYLE DEMİR YOLU HATTINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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