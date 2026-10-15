Sapanca'da dere kıyısındaki evin yıkılış anı görüntülendi

Olayın görüntüleri

Sapanca'da dere kenarındaki bir evin aniden çöktüğü anlar, sosyal medyada paylaşılan videolarla ortaya çıktı. Paylaşılan görüntülerde yapının dere kıyısından koparak devrildiği ve enkaz haline geldiği görülüyor.

yetkililer ve inceleme:

Çöküşün ardından yetkililer bölgeye yönlendirildi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı. Resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

olayın yankıları

Görüntüler, dere kenarındaki yapılaşma ve güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Olayla ilgili soruşturma tamamlanana dek, çöküşün nedenine dair kesin bir sonuca ulaşılamayacağı bildiriliyor.

Sapanca'da dere kenarındaki ev böyle yıkıldı