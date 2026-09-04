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Şaphane üreticilerine yüzde 50 hibeli bordo bulamacı dağıtıldı

Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi destekli projede 4 bin kilogram bordo bulamacı, yüzde 50 hibe ile kiraz ve vişne üreticilerine dağıtıldı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:45

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Şaphane üreticilerine yüzde 50 hibeli bordo bulamacı dağıtıldı

projenin kapsamı

Şaphane İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen Kiraz ve Vişne Bahçelerinde Bordo Bulamacı Projesi kapsamında, İl Özel İdaresi desteğiyle temin edilen bordo bulamacı üreticilere dağıtıldı. Proje çerçevesinde toplam 4 bin kilogram bordo bulamacı sağlandı ve bu desteğin yüzde 50 hibe oranında verildiği bildirildi.

Dağıtımın hedefi, ilçedeki kiraz ve vişne bahçelerinde hastalık ve zararlılarla mücadele kapasitesini güçlendirerek verimliliği artırmak ve üreticilerin girdilerini azaltmaktır. Uygulama, bölge üretiminin sürdürülebilirliğini desteklemeye odaklanıyor.

kaymakamın değerlendirmesi

Dağıtım programına katılan Şaphane Kaymakamı Davut Boztaş, üreticilerle bir araya gelerek yürütülen çalışmanın önemine vurgu yaptı. Kaymakam Boztaş, üreticilere bereketli ve verimli bir sezon dileğinde bulunarak desteklerin yerel tarıma katkısına dikkat çekti.

sürdürülecek çalışmalar

İlçede tarımsal üretimin geliştirilmesi ve meyve bahçelerinde verimliliğin artırılmasına yönelik çalışmaların önümüzdeki dönemde de devam edeceği belirtildi. Yetkililer, benzer desteklerin planlanarak üreticilere ulaşmasının sağlanacağını ifade etti ve uygulama verimliliğinin izlenip değerlendirilmesinin sürdürüleceğini kaydetti.

ŞAPHANE’DE KİRAZ VE VİŞNE ÜRETİCİLERİNE BORDO BULAMACI DESTEĞİ

ŞAPHANE’DE KİRAZ VE VİŞNE ÜRETİCİLERİNE BORDO BULAMACI DESTEĞİ

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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