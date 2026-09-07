Saray'da can güvenliği için sahillerde denize girişe ara

Saray sahillerinde geçici deniz yasağı
Tekirdağ'ın Karadeniz'e kıyısı bulunan Saray ilçesinde, deniz ve hava şartlarının olumsuz seyretmesi nedeniyle bugün plajlarda denize giriş yasaklandı.
Gerekçe ve kapsamı:
Yetkililer, olumsuz hava ve deniz koşullarının halkın can güvenliğini riske atması üzerine ilçe genelindeki tüm plajlarda denize girişlere ara verildiğini açıkladı. Uygulamanın bugün için geçerli olduğu bildirildi.
Denetim ve uyarılar:
Denize giriş yasağı kapsamında jandarma ekipleri sahil ve plajlarda denetimlerini sürdürecek; ekipler vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyaracak. Yetkililer, alınan karara uyulmasını istedi.
TEKİRDAĞ’IN KARADENİZ’E KIYISI BULUNAN SARAY İLÇESİNDE, DENİZ VE HAVA KOŞULLARININ OLUMSUZ SEYRETMESİ NEDENİYLE BUGÜN PLAJLARDA DENİZE GİRMEK YASAKLANDI.
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