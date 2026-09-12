Sarayköy'de kaybolan 67 yaşındaki Hasan Caylak için seferberlik

kaybolma bildirimi ve ilk müdahale:

Denizli’nin Sarayköy ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde yaşayan 67 yaşındaki Alzheimer hastası Hasan Caylak, ikamet ettiği evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Yakınlarının uzun süre haber alamaması üzerine durum, jandarma ekiplerine bildirildi.

arama çalışmalarının kapsamı:

İhbarın ardından bölgeye İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yeşilyurt Mahallesi ile çevresindeki arazilerde geniş çaplı bir arama başlattı.

kullanılan yöntemler ve saha koşulları:

Arama çalışmalarında iz takip köpekleri ile birlikte teknolojik imkanlar da kullanılıyor. Ekiplerden edinilen bilgiye göre, zorlu arazi koşullarına rağmen çalışmalar aralıksız sürdürülüyor ve koordineli şekilde bölge taranıyor.

vatandaşlara çağrı:

Olayla ilgili inceleme devam ederken, yetkililer kayıp yaşlı adamı gören ya da yerini bilen vatandaşların insaniyet namına güvenlik güçlerine haber vermesini istedi. Görüş bildirenlerin doğrudan jandarma veya AFAD hatlarıyla iletişime geçmeleri istendi.

KAYIP ŞAHIS