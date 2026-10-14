Sarıçay'da misinaya takılan karabatak 24 saatte iyileşip doğaya geri bırakıldı

Sarıçay'da müdahale sonucu iyileşen karabatak

Çanakkale'nin Sarıçay mevkisinde sağ kanadına olta misinası dolanan bir karabatak, bölge ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı ve tedavi altına alındı. Olay, kuşun hareket kabiliyetini etkileyen misinanın çıkarılmasını ve hemen ardından sağlık kontrolleri yapılmasını gerektirdi.

Müdahale ve tedavi:

Yaralı karabatak, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 2. Bölge Müdürlüğü Çanakkale İl Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından alındı. Uzman ekiplerce yapılan ilk müdahale sonrası misina dikkatle çıkarıldı, yaranın durumu değerlendirildi ve gerekli tıbbi bakım uygulandı.

Kontroller ve beslenme:

Kuşun beslenmesi ve genel sağlık kontrolleri uzman personel gözetiminde titizlikle sürdürüldü. Yapılan gözlemler ve uygulanan tedavi süreçleri sonucunda kuşun durumu hızla iyileşti ve uçuş yeteneğinin geri gelmesi izlendi.

Doğal yaşama dönüş:

Gerekli tedavi ve izlem süreçlerinin ardından karabatak, 24 saatlik bakımın ardından sağlığına kavuştuğu tespit edilerek doğal yaşam alanına bırakıldı. Olay, su kuşlarına yönelik olta ve misina kullanımında dikkatli olunmasının önemini bir kez daha gösterdi.

ÇANAKKALE'DE KANADINA DOLANAN OLTA MİSİNASIYLA YARALANAN KARABATAK TEDAVİ EDİLEREK DOĞAL YAŞAM ALANINA SALINDI