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Sarıçiçek'te direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon devrildi, sürücü ağır yaralandı

Bingöl-Muş karayolu Sarıçiçek mevkiinde 12 AV 357 plakalı kamyonun devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı; UMKE ve sağlık ekipleri müdahale etti.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 09:07

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Sarıçiçek'te direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon devrildi, sürücü ağır yaralandı

Sarıçiçek'te direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon devrildi, sürücü ağır yaralandı

Bingöl-Muş karayolu Sarıçiçek köyü mevkiinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 12 AV 357 plakalı kamyon devrildi. Kazada sürücü ağır yaralandı.

kaza yerinde müdahale:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk ederek tedavi altına aldı.

soruşturma:

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayın oluş nedenini tespit etmek için incelemelerini sürdürüyor. Kazaya karışan aracın plakası 12 AV 357 olarak bildirildi.

BİNGÖL’DE KAMYON DEVRİLDİ: SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

BİNGÖL’DE KAMYON DEVRİLDİ: SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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