Sarıçiçek'te direksiyon hakimiyetini kaybeden kamyon devrildi, sürücü ağır yaralandı

Bingöl-Muş karayolu Sarıçiçek köyü mevkiinde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 12 AV 357 plakalı kamyon devrildi. Kazada sürücü ağır yaralandı.

kaza yerinde müdahale:

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı sürücüye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne sevk ederek tedavi altına aldı.

soruşturma:

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, olayın oluş nedenini tespit etmek için incelemelerini sürdürüyor. Kazaya karışan aracın plakası 12 AV 357 olarak bildirildi.

BİNGÖL’DE KAMYON DEVRİLDİ: SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI