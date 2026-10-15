Yurt öğrencileri Terzi Baba'da cami temizliğine destek verdi

Terzi Baba Öğrenci Yurdu'ndaki öğrenciler cami temizliği yaptı

GSB Erzincan Yurtlarından yapılan açıklamaya göre, Terzi Baba Öğrenci Yurdunda kalan öğrenciler, düzenlenen bir cami ziyareti kapsamında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Temizliğin amacı ve önemi:

Etkinlikte, ibadethanelerin temiz tutulmasının ve korunmasının önemi vurgulandı. Öğrencilerin doğrudan katılımıyla yapılan temizlik çalışması, ibadethanelere karşı duyarlılığı artırmayı hedefledi ve ortak kullanım alanlarının korunması bilincinin güçlendirilmesine katkı sağladı.

Yurt koordinasyonu ve öğrenci katkısı:

Açıklamada, çalışmanın GSB Erzincan Yurtları koordinasyonunda gerçekleştirildiği belirtildi. Öğrenciler, ziyaret ve temizlik faaliyetleriyle hem pratik katkı sundu hem de toplum içindeki ortak sorumluluk bilincini pekiştirdi.

Yapılan etkinlik, gençlerin ibadethanelere yönelik saygı ve özen göstermeleri konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan bir adım olarak değerlendirildi.

ERZİNCAN’DA ÖĞRENCİLERDEN CAMİ TEMİZLİĞİNE DESTEK