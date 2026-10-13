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Sarıgöllü kadınlar Çanakkale’de tarihle ve doğayla buluştu

Manisa Büyükşehir ve Sarıgöl belediyesinin gezisine katılan kadınlar, Çanakkale'nin tarihi ve doğal zenginliklerini keşfederek memnuniyetle döndü.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 08:47

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EDİTÖR: Aslı Han

Sarıgöllü kadınlar Çanakkale’de tarihle ve doğayla buluştu

Çanakkale keşfi kadınlara farklı bir deneyim sundu:

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile Sarıgöl Belediyesi iş birliğinde düzenlenen gezide Sarıgöllü kadınlar, Çanakkale'nin tarihi, kültürel ve doğal dokusunu yakından tanıma imkânı buldu. Katılımcılar kentin atmosferinden etkilendiklerini belirtti ve etkinliğin kendileri için değerli olduğunu vurguladı.

Kadınların değerlendirmesi:

Geziden memnuniyetle dönen katılımcılar, organizasyonun kapsamı ve rehberli tanıtımların bilgilendirici yönünü ön plana çıkardı. Birçok kadın, Çanakkale'nin mutlaka görülmesi gereken bir şehir olduğunu ifade ederek ziyaretin yeni ufuklar açtığını belirtti.

Toplumsal ve kültürel önem:

Etkinlik, katılımcıların sosyal bağlarını güçlendirirken kentin kültürel mirasını yerinde görme fırsatı sundu. Bu tür gezilerin kadınların kültürel katılımını artırdığı ve yerel yönetim iş birliklerinin toplum yararına çıktığı değerlendiriliyor.

Katılımcılar ayrıca, etkinlik dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'ya teşekkür etti ve benzer projelerin devam etmesini temenni etti. Gezi, hem bireysel deneyimler hem de toplumsal farkındalık açısından olumlu geri dönüşler aldı.

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE SARIGÖL BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN GEZİYE KATILAN...

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE SARIGÖL BELEDİYESİ İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN GEZİYE KATILAN SARIGÖLLÜ KADINLAR, ÇANAKKALE’NİN TARİHİ, KÜLTÜREL VE DOĞAL GÜZELLİKLERİNİ KEŞFEDEREK UNUTULMAZ BİR DENEYİM YAŞADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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