Sarıgöl'ün 'şekerci' kestanesi yeni sezona umut verdi

Sarıgöl'de kestane hasadı başladı:

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde 2026 yılı kestane hasadı ve alımları başladı. İlçeye bağlı Karacaali, Beyharman ve Kızılçukur mahallelerinde yetişen, özellikle 'şekerci' cinsi kestaneler bu yıl yüksek rekolteyle üreticinin yüzünü güldürüyor.

Rekolte ve üreticinin beklentisi:

Hasat sonrası ürünler boylarına göre ayrılıyor ve hem iç piyasa hem de ihracat için satışa sunuluyor. Üreticiler, bir önceki yıla kıyasla artan verimden memnun.

Ahmet Özdemir üreticilerin görüşünü şöyle aktardı:

"Kestane, iriliğine göre kilogramı 170 ila 220 liradan alıcı buluyor. Karacaali başta olmak üzere bu bölgede yetişen kestaneler lezzetiyle öne çıkıyor. Yeni sezonun tüm üreticilerimiz için bereketli geçmesini diliyoruz"

Pazar ve sınıflandırma:

Yetkililer, kestanelerin kaliteye göre sınıflandırılmasının ürünün pazarda rekabetçi olmasını sağladığını belirtiyor. Kilo fiyatı 170 ila 220 lira aralığı üreticiler açısından sevindirici bulunuyor.

MANİSA'NIN SARIGÖL İLÇESİNDE 2026 YILI KESTANE HASADI VE ALIMLARINA BAŞLANDI.