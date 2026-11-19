Sarıkamış merkezinde trafik kazası

İlçe merkezinde meydana gelen kazada 2 sürücü yaralandı. Olay, Kars'ın Sarıkamış ilçesi merkezinde kaydedildi.

kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 2 araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da hasar oluşurken, kazayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

müdahale ve sağlık durumu:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralı sürücüler ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

soruşturma başlatıldı:

Kaza ile ilgili olarak jandarma ve trafik ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Yapılacak değerlendirmelerin, çarpışmanın nedenini ortaya koymaya yönelik olduğu bildirildi.

SARIKAMIŞ’TA TRAFİK KAZASI: 2 SÜRÜCÜ YARALANDI(KARS-İHA)