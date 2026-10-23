Sarıkamış'ta fen lisesine yaşayan kütüphane ile okuma alanı açıldı

projenin amacı ve kapsamı:

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde uygulamaya konulan Yaşayan Kütüphane Projesi, Fen Lisesi öğrencilerinin ders dışı zamanlarını verimli kullanabileceği, kitap ve kaynaklara daha kolay ulaşabileceği bir mekân oluşturmayı hedefliyor. Projeyi yürüten Toplumsal Gelişim Eğitim ve Sosyal Dayanışma Derneği (TOGEM-DER) okul içinde fiziksel bir kütüphane kurmanın ötesinde, öğrencilerin okuma alışkanlıklarını besleyecek bir öğrenme kültürü geliştirmeyi planlıyor.

Kütüphane düzeni ve seçilen materyaller, öğrencilerin araştırmaya dayalı öğrenme süreçlerini destekleyecek şekilde tasarlandı. Öğrencilere yönelik kaynak erişiminin kolaylaştırılması, bilgiye ulaşım sürecinin kısaltılması ve kişisel gelişimi destekleyecek etkinliklerin düzenlenmesi, projenin öncelikli amaçları arasında yer alıyor.

açılış töreni ve katılımcılar:

Açılış programına Kars Valisi Ziya Polat ile birlikte Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Belediye Başkanı Serdar Kılıç, Milli Eğitim Müdürü Vasıf Munis ve davetliler katıldı. Tören sırasında projenin eğitime sağladığı katkılar ve benzer çalışmaların önemi üzerinde duruldu.

Programın ardından kütüphane öğrencilerin kullanımına açıldı. Okul yönetimi ve proje sorumluları, mekânın öğrencilerin akademik başarısına ve düşünme, araştırma becerilerine olumlu katkı sağlaması beklentisini paylaştı. Kütüphanenin, eğitim ortamına sunduğu destekle beraber okuma kültürünü yerleştirme çabalarına ivme kazandırması öngörülüyor.

SARIKAMIŞ’TA FEN LİSESİ’NE “YAŞAYAN KÜTÜPHANE” KAZANDIRILDI(KARS-İHA)