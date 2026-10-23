Karabük Üniversitesi rektörü KTSO heyetini kabul etti

ziyaretin detayları:

Karabük Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO) Meclis Başkanı Murat Sönmez ve beraberindeki heyet, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık ile makamında bir araya geldi.

Buluşma resmi bir ziyaret formatında gerçekleşti; tarafların görüş alışverişinde bulunduğu ifade edildi.

katılımcı listesi:

Görüşmede KBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş hazır bulundu. KTSO cephesinden ise Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Saltoğlu, Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Kamil Ünal, Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Kafalı ve Zeynep Özden ile Genel Sekreter Hasan Kaya ziyarette yer aldı.

Program, katılımcıların birlikte verdiği poz ile sona erdi; toplantının resmi kapanışı hatıra fotoğrafı çekimi ile yapıldı.

KARABÜK TİCARET VE SANAYİ ODASI (KTSO) MECLİS BAŞKANI MURAT SÖNMEZ VE BERABERİNDEKİ HEYET, KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) REKTÖRÜ PROF. DR. FATİH KIRIŞIK İLE BİR ARAYA GELDİ.