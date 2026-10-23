KBÜ’de İŞKUR Gençlik Programı süreçleri masaya yatırıldı

Karabük Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi koordinasyonunda, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) birim sorumlularına yönelik kapsamlı bir eğitim programı düzenlendi. Etkinlik, üniversite ve İŞKUR birimleri arasındaki uygulama uyumunu güçlendirmeyi amaçladı.

Eğitimin içeriği:

Seminerde öncelikle İŞKUR Gençlik Programı kapsamında öğrencilerin kabul şartları ele alındı. Katılımcılara, programa giriş aşamasında imzalatılması gereken resmi evraklar ve bu belgelerin düzenlenmesiyle ilgili usuller aktarıldı. Sunumlar İŞKUR Gençlik Şube Müdürü Hasan Buyurman, Bilgisayar İşletmeni Serdar Ekmekci ve Memur Duygu Kılıç tarafından yapıldı.

Süreç yönetimi ve beklentiler:

Program, işlemlerin takibinde izlenecek adımları ayrıntılı biçimde anlatarak birimler arası koordinasyonun artırılmasını hedefledi. Eğitim, 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonunda gerçekleştirildi ve katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi. Düzenli belge akışı ve ortak prosedürler sayesinde, öğrencilerin programa erişiminde yaşanabilecek aksaklıkların azalması ve işlemlerin hızlanması bekleniyor.

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) KARİYER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ KOORDİNASYONUNDA, TÜRKİYE İŞ KURUMU (İŞKUR) BİRİM SORUMLULARINA YÖNELİK EĞİTİM PROGRAMI DÜZENLENDİ.