Sarıkamış’ta yeni sezon hazırlıkları: altyapıdan tanıtıma kapsamlı plan

Planlama toplantısı yapıldı:

Kars Valisi Ziya Polat başkanlığında düzenlenen toplantıda Sarıkamış Kayak Merkezinin 2026-2027 kış sezonu hazırlıkları masaya yatırıldı. Toplantıya ilgili kurum temsilcileri, turizm sektörü paydaşları ve konaklama tesisi yöneticileri katıldı. Görüşmeler, merkezin yeni sezonda ziyaretçilere en iyi hizmeti sunabilmesi için gerekli adımların belirlenmesine odaklandı.

altyapı ve suni karlama:

Toplantıda mevcut altyapının durumu ve sezon öncesi yapılması gereken teknik düzenlemeler detaylandırıldı. Özellikle yoğun kar koşullarına bağlı belirsizlikler göz önünde bulundurularak suni karlama çalışmaları ile altyapı güçlendirme ihtiyaçları tartışıldı. Katılımcılar, pistlerin ve tesislerin sezon açılışına kadar hazır hale getirilebilmesi için gerekli koordinasyonun sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

tanıtım, pazarlama ve koordinasyon:

Görüşmede Sarıkamış’ın ulusal ve uluslararası alanda daha fazla tanınması amacıyla yürütülecek tanıtım ve pazarlama faaliyetleri de ele alındı. Turizm sektör temsilcileri ve konaklama işletmeleri yöneticilerinin talepleri değerlendirilerek ortak iletişim stratejileri üzerinde duruldu. Kurumlar arası işbirliği ve eşgüdümün güçlendirilmesinin, sezonun verimliliğini artıracağı öne çıktı.

Toplantıda ayrıca ziyaretçi deneyimini iyileştirmeye yönelik hizmet süreçleri, güvenlik önlemleri ve sezon boyunca sürdürülebilir işletme uygulamalarının takip edilmesi gerekliliği vurgulandı. Alınan değerlendirmeler doğrultusunda öncelikli çalışmaların planlanması ve uygulama takviminin oluşturulması kararlaştırıldı.

SARIKAMIŞ KAYAK MERKEZİ’NDE YENİ SEZON HAZIRLIKLARI MASAYA YATIRILDI(KARS-İHA)