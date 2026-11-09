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Terörsüz Türkiye hedefiyle Bilecik temasları: kalkınma paylaşımı vurgulandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, Bilecik'te 'Terörsüz Türkiye' hedefinin önemini anlattı; ziyaretler ve geçmiş olsun dilekleri paylaştı.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 13:12

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EDİTÖR: Merve Çelik

Terörsüz Türkiye hedefiyle Bilecik temasları: kalkınma paylaşımı vurgulandı

Bilecik'te genişletilmiş danışma meclisi:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş Bilecik'e gelerek Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Toplantıda ön plana çıkan konu, ülke gündeminin merkezindeki Terörsüz Türkiye hedefinin toplumun tüm kesimlerine sağlayacağı faydalar oldu.

"İnşallah bu hedeflerimize ulaştığımızda kadınların, gençlerin, emeklinin, asgari ücretlinin, çiftçinin, sanayicinin, esnafın, hâsılıkelâm 85 milyon vatandaşımızın Türkiye’nin kalkınmasından, geleceğinden çok daha yüksek bir pay aldığı bir gelecek için ’Terörsüz Türkiye’ diyoruz"

saha temasları ve teşekkürler:

Toplantının ardından Büyükgümüş, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım'ı makamında ziyaret etti. Yıldırım'ın partiye yıllardır verdiği emek ve özverili çalışmaları için teşekkürlerini iletti ve Bilecik'in tarihi konumunun partileri için taşıdığı önemi vurguladı.

geçmiş olsun ziyareti:

Heyetin programı kapsamında Büyükgümüş, geçtiğimiz günlerde ameliyat olan İnhisar İlçe Başkanı İbrahim Yıldız'ı hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini sundu. Ziyarette Büyükgümüş, "İbrahim başkanımıza rabbimden acil şifalar diliyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı'na AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı. Toplantıda paylaşılan mesajlar, partinin saha çalışmaları ve hedefleri üzerine birleşen bir söylem izledi.

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE TEŞKİLAT BAŞKANI AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI VE TEŞKİLAT BAŞKANI AHMET BÜYÜKGÜMÜŞ

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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