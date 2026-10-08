Sarıyer'de araç alacağı tartışması buluşmada silahlı yaralanmayla sonlandı

Sarıyer'de buluşma tartışmayla başladı

Sarıyer Kumköy Mahallesi'nde 8 Mayıs saat 02.24 sıralarında meydana gelen olayda, araç satışından kaynaklanan alacak iddiası kavganın merkezindeydi. Satın alma tarihi olarak kayıtlara geçen 10 Kasım 2025 tarihinden sonra ödemeyi yapmadığını öne sürdüğü kişiden parasını talep eden Mehmet G. ile satıcının iddiasına göre parayı ödeyeceğini söyleyerek konum gönderen Emrah T. arasında iletişim krizleri yaşandı.

olayın gelişimi:

Taraflar arasında önce telefon ve sosyal medya yazışmaları üzerinden hakaret ve tehdit iddiaları ortaya çıktı. Daha sonra Emrah T.'nin kendisini engellediği ve şikayetçi olduğu yönünde bildirimler olduğu belirtildi. Bir süre sonra Emrah T., parayı ödeyeceğini söyleyerek buluşma yeri gönderdi; bu çağrı üzerine buluşmaya giden Mehmet G., yaklaşık 15 dakika beklediği sırada muhatabını telefonla aradı. Adrese gelen Emrah T. ile aralarında kısa sürede tartışma çıktı.

görüntüler ve iddialar:

Tartışma anı, olay sırasında Mehmet G. tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde Mehmet G.'nin "Beni konuşmaya çağırıyorsun. Silahsız bir adama silah çekiyorsun öyle mi?" dediği, Emrah T.'nin ise eşine küfür edildiğini ve yazışmaların kendisinde bulunduğunu söylediği duyuluyor. Tartışma sırasında Emrah T.'nin tabanca çektiği ve bir el ateş ettiği anlar görüntülere yansıdı; atılan kurşunun sekmesi sonucunda Mehmet G. iki bacağından yaralandı.

Görüntülerde ayrıca Emrah T.'nin Mehmet G.'ye tornavidayı bırakmasını söylediği, yaralanmanın ardından olayın çevresindeki başka bir kişinin de bir bölümünü kaydettiği görülüyor. Yaralı, kayıtları ve yaşananları sosyal medya hesabından paylaşarak yetkililerden işlem yapılmasını talep etti; paylaşımda Emrah T.'nin ödemediği parayla Beylikdüzü'nde iki gece kulübünün işletmesini satın aldığı iddiası yer aldı.

Olay yerine intikal eden jandarma ekipleri çalışma başlattı ve Emrah T. gözaltına alındı. Şüpheli hakkında "kasten yaralama", "tehdit" ve "hakaret" suçlarından işlem yapıldı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi oldu, jandarmadaki işlemlerin ardından her iki kişi de serbest bırakıldı.

Olayın soruşturması devam ederken kamuoyunun paylaşılmış görüntüler üzerinden izlediği tartışma, hem silahın kullanımı hem de alacak-ödeme ilişkisine dair iddiaları gündeme taşıdı. Yetkililerin yürüttüğü işlemler ve varsa deliller doğrultusunda adli sürecin nasıl ilerleyeceği takip ediliyor.

Sarıyer’de araç alacağı tartışmasında silahla yaralama: Olay anı kamerada