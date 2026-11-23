Sarıyer'de uykusuz bekleyiş: Uskumruköy'de aslan arama çalışmaları sürüyor

Sarıyer'de dün akşam saatlerinde güvenlik kameralarında görüntülendiği öne sürülen bir aslanın yakalanması için başlatılan operasyonlar gündüz de devam ediyor. Bölgedeki çalışmalar, ihbarın ardından hızla yoğunlaştırıldı.

görüntü ve ihbarlar:

Güvenlik kameralarında ortaya çıktığı iddia edilen dişi aslan görüntüsü üzerine ekipler Uskumruköy'e yönlendirildi. İhbarı takiben jandarma ve diğer ekipler bölgeye gelerek arama ve tespit çalışmaları başlattı.

güvenlik önlemleri ve çalışma süresi:

Jandarma, aslanın en son görüldüğü yer olarak belirtilen Uskumruköy Mahallesi ve çevresini hem yaya hem de araç trafiğine kapattı. Bölgede yürütülen arama ve yakalama çalışmaları şu ana kadar 13 saattir kesintisiz sürüyor ve ekipler hem gündüz hem gece operasyonlarına devam ediyor.

Yetkililer, bölge halkını güvenlik önlemlerine uymaya çağırırken arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

SARIYER'DE DÜN AKŞAM SAATLERİNDE GÖRÜLEN VE YAKALAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILAN ASLANIN YAKALANMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR GÜNDÜZ DE DEVAM EDİYOR.