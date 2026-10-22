Şarköy Gölcük Mahallesi'nde trafik kazası: sürücü yaşamını yitirdi, üç yaralandı

Şarköy Gölcük Mahallesi'nde trafik kazası

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Gölcük Mahallesi'nde meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu bir kişi hayatını kaybederken, üç kişi yaralandı.

Kaza anı ve araç bilgileri:

Kazada, M.E.Y. idaresindeki 59 AKY 221 plakalı otomobil ile O.K. yönetimindeki 59 ADM 301 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleştiği bildirildi.

Müdahale, yaralıların nakli ve cenaze işlemi:

Bölgeye sevk edilen sağlık ve jandarma ekipleri olay yerinde müdahale etti. Çarpışmada sürücü M.E.Y. hayatını kaybetti; diğer sürücü O.K. ile araçta bulunan B.Ü. ve E.Ü. yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden M.E.Y.'nin cenazesi ise Şarköy Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

TEKİRDAĞ’IN ŞARKÖY İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI TRAFİK KAZASINDA 1 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRİRKEN, 3 KİŞİ YARALANDI.