Sarsıntı anında Tokmanaklı'da yamaçtan kopan kaya mahallede paniğe yol açtı

Adana ve Osmaniye'de art arda sarsıntılar

Adana'nın Saimbeyli ve Osmaniye'nin Sumbas ilçelerinde peş peşe gerçekleşen depremler, Kozan ilçesinin Tokmanaklı Mahallesi'nde toprak hareketliliğine yol açtı. İlk sarsıntı 4,8 büyüklüğünde kaydedildi; kısa süre sonra artçı olarak 4,9 ve ardından 5,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Yamaçtan kopan kaya ve görüntüler:

Depremler sırasında mahallede hakim bir tepeden koparak yuvarlanan kaya kütlesinin anları mahalle sakinleri tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntülerde kayanın hızla aşağı doğru hareket etmesi, oluşan toz bulutu ve çevredeki yapıların yakınında oluşan tedirginlik açıkça görülüyor.

Mahalle sakinlerinin tepkisi ve risk algısı:

Kaydı paylaşan vatandaşlar, olay anında sokaklara çıktıklarını, birbirlerini uyarıp güvenli alanlara yöneldiklerini belirtti. Tokmanaklı Mahallesi sınırları içindeki bu toprak hareketliliği, deprem kaynaklı yer kayması riskinin yerel düzeyde ne kadar belirgin olduğunu gösterdi.

Kaydedilen görüntüler, bölgedeki yer hareketliliğinin boyutunu belgeleyerek mahalledeki hassasiyeti ortaya koydu. Olayla ilgili resmi açıklamalar ve olası incelemeler, yetkililerden gelecek bilgilere göre takip edilecek.

Deprem sırasında yamaçtan kopan kaya kütlesi böyle görüntülendi