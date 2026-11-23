Olayın görüntüleri ve etkileri:

Kocaeli'de D-100 kara yolunun Dilovası Rampası mevkiinde seyir halindeki tırın makaslayarak yolu kapattığı anlar, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Olay geçtiğimiz günlerde meydana geldi; tırın makaslamasının nedeni henüz bilinmiyor.

Görüntülerde tırın aniden yön değiştirdiği ve şeritleri kapattığı, bu sırada diğer araçların durmak zorunda kaldığı görülüyor. Olayın kaydedildiği kamera görüntüsü, bölgedeki trafik akışının aniden durduğunu ve güvenlik ekiplerinin olay yerine ulaşmasına dek güzergahın kapalı kaldığını ortaya koyuyor.

Trafikte yaşanan aksama:

Tırın yolu kapatmasıyla birlikte güzergah ulaşıma kapandı ve kara yolunda araç kuyruğu oluştu. Görgü tanıklarının ifadeleri kamera kayıtlarıyla tutarlı olup, kısa süreli blokaj nedeniyle taşımacılık ve günlük ulaşımda aksamalar yaşandı.

Bölgede daha önce yaşanan ölümlü kazalar:

Olayın yaşandığı Dilovası Rampası mevkii, geçmişteki ciddi kazalarla gündeme gelmişti. 15 Temmuz 2025 tarihinde aynı noktada meydana gelen kazada 5 kişi hayatını kaybetmiş, ayrıca 2 Ağustos 2023 tarihinde bir tırın devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetmişti.

Görüntüler, güvenlik kameralarına yansıyan ham kayıtlar olarak kayıt altına alınırken, olayın nedenine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

KOCAELİ D-100 KARAYOLU DİLOVASI RAMPASI’NDA SEYİR HALİNDEKİ TIRIN MAKASLAYARAK YOLU KAPATTIĞI ANLAR, ÇEVREDEKİ GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI.