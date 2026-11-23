Çalışmanın kapsamı:

Battalgazi Belediyesi, Battalgazi Mahallesi'nde altyapı kuruluşlarının işlemlerini tamamladığı sokakta üstyapı çalışmalarını tamamladı. Battalgazi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yol yüzeyinin hazırlığını yaparak kaldırım düzenlemesi ve sıcak asfalt serimi uygulamalarını gerçekleştirdi.

Ekipler, altyapı dönemi boyunca oluşan bozulan zeminleri düzeltti, bordür ve yaya geçişlerini yeniden düzenledi. Uygulama, sokaktaki yol güvenliğini ve yaya konforunu artıracak biçimde planlandı ve uygulandı.

Başkan Taşkın'ın incelemesi:

Belediye Başkanı Bayram Taşkın, çalışmalar sürerken sokağı ziyaret ederek personelle ve mahalle sakinleriyle sohbet etti. Taşkın, altyapı kuruluşlarıyla koordinasyonun önemine dikkat çekerek, doğal gaz, elektrik, telekomünikasyon ve su altyapısına ilişkin işlemlerin tamamlanmasının ardından üstyapı çalışmalarına geçildiğini vurguladı.

Mahalleye etkisi:

Altyapı çalışmalarının yol açtığı toz ve çamur nedeniyle ulaşımda güçlük yaşayan mahalle sakinleri için yapılan düzenlemeler, sokakların daha kullanışlı hale gelmesini sağladı. Kaldırımların yenilenmesi yaya ulaşımını kolaylaştırırken, sıcak asfalt serimi araç trafiğinin konforunu ve güvenliğini artırdı.

Belediye yetkilileri, altyapı çalışmaları tamamlanan diğer sokak ve caddelerde de aynı üstyapı düzenlemelerinin sürdürüleceğini belirtti.

BATTALGAZİ MAHALLESİ’NDE ASFALT VE KALDIRIM ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI