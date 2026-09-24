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Sarsıntı Şanlıurfa'dan Osmaniye'ye ulaştı

Şanlıurfa'da kaydedilen deprem dalgalarının çevre illere ulaştığı bildirildi; Osmaniye'de de hissedilen sarsıntı kısa süreli tedirginlik yarattı.

GİRİŞ: 24 Eylül 2026 - 11:25

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Sarsıntı Şanlıurfa'dan Osmaniye'ye ulaştı

Şanlıurfa kaynaklı deprem çevre illerde hissedildi

Şanlıurfa'da meydana gelen deprem, çevre illere ulaşan dalgalar halinde Osmaniye'de de hissedildi. Bölgeden gelen ilk bildirimler, sarsıntının kısa süreli olarak algılandığını gösteriyor.

halkın ilk tepkileri:

Osmaniye'de yaşayanlar, ev ve iş yerlerinde hissedilen titreşim nedeniyle kısa süreli tedirginlik yaşandığını aktardı. Sokaklara çıkan vatandaşlar, sarsıntının fark edildiğini belirtti.

izleme ve değerlendirme:

Olayın ardından ilgili kurumlar ve yerel birimler gelişmeleri izliyor. Bölgedeki gözlemler, sarsıntının hissedilme alanının genişlediğine işaret ederken, yetkililer durumla ilgili değerlendirmeleri sürdürüyor.

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Şanlıurfa'daki deprem Osmaniye'de de hissedildi

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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