Sason'da 103 yıllık cumhuriyet coşkusu öğrencilerin gösterileriyle yansıdı

törenin açılışı:

Batman'ın Sason ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Sason İlçe Spor Salonu'nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Programa Sason Kaymakamı Furkan Başar, Belediye Başkanı İrfan Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı.

kaymakamın mesajı ve katılımcıların tepkisi:

Törende konuşan Kaymakam Furkan Başar, cumhuriyetin gelecek kuşaklarla daha da yükseleceğine vurgu yaparak, "Sevgili öğrenciler, bugün gururla kutladığımız cumhuriyet, yarın sizlerin omuzlarında daha da büyüyecektir. Kıymetli vatandaşlarımız, cumhuriyetin en önemli kazanımlarından biri, bu gün bu topraklarda hep birlikte özgürce yaşayabilmemizdir" dedi. Konuşma, salondaki katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi ve sık sık alkışlandı.

gösteriler, yarışmalar ve ödüller:

Programın devamında Sason Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı dans gösterileri ve koro dinletisi sahnelendi. Öğretmenler ile öğrencilerin birlikte sunduğu etkinlikler salonu dolduranların beğenisini kazandı. Etkinlikler kapsamında düzenlenen çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüller verildi ve renkli gösterilerle program sona erdi.

CUMHURİYET BAYRAMI SASON’DA COŞKUYLA KUTLANDI