11 kasımda Muğla ve Aydın'da 45 bin fidanla geleceğe nefes, dünyaya barış

Muğla ve Aydın'da 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bu yıl 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış' sloganıyla düzenlenecek. Etkinliklerde toplam 45 bin fidan toprakla buluşturulacak ve çalışmalar 30 ayrı noktada gerçekleştirilecek.

etkinlik dağılımı:

Planlamaya göre Muğla'da 13 ayrı noktada 35 bin, Aydın'da ise 17 ayrı noktada 10 bin fidan dikimi yapılacak. Muğla'daki ana program Fethiye ilçesine bağlı Yeşilüzümlü Mahallesi'nde, Aydın'daki ana program ise orman yangınından etkilenen Çine ilçesinin Kavşit bölgesinde gerçekleştirilecek.

katılım ve hedef:

Ana programların yanı sıra her iki ilin tüm ilçelerinde protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla fidan dikim törenleri düzenlenecek. Türkiye genelinde yüz binlerce fidanın dikileceği 11 Kasım etkinlikleriyle doğanın korunması ve gelecek nesillere daha yeşil bir çevre bırakılması hedefleniyor.

MUĞLA VE AYDIN’DA 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA 30 AYRI NOKTADA TOPLAM 45 BİN FİDAN DİKİLECEK.