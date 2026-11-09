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Van'da erken kar hareketi lastikçilere yoğunluk getirdi

Van'da akşam başlayan kar yağışı sürücülerin kış lastiği taktırmasını hızlandırdı; 15 Kasım'ı beklemeyenler lastikçilerde yoğunluk oluşturdu.

GİRİŞ: 09 Kasım 2026 - 10:35

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EDİTÖR: Aslı Han

Van'da erken kar hareketi lastikçilere yoğunluk getirdi

van'da kar yağışı sonrası trafik hazırlıkları:

Van'da dün akşam itibarıyla etkili olan kar yağışı, sürücülerin kış hazırlıklarını öne çekmesine yol açtı. Şehir merkezine düşen kar ve hava sıcaklıklarındaki düşüş, araç sahiplerini 15 Kasım tarihinde başlayacak zorunlu kış lastiği uygulamasını beklemeden oto lastikçilerine yönlendirdi.

sıcaklık düşüşü ve buzlanma endişesi:

Yetkililerin belirttiği üzere özellikle sabah ve gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi, buzlanma riskini artırdı. Bu risk, sürücüleri güvenli seyahat için lastik değişimini erkene almaya zorladı ve şehirdeki araçların kışlık bakımları hız kazandı.

lastikçilerde yaşanan yoğunluk ve uyarı:

Oto lastikçilerinde yoğunluk oluştu, bazı sürücüler sıra beklemek zorunda kaldı. Esnaf, kar yağışının ardından iş yoğunluğunun arttığını belirterek vatandaşlara son günü beklememeleri ve zamanında kış lastiği taktırmaları çağrısında bulundu.

KAR YAĞIŞININ ETKİLİ OLMASIYLA BİRLİKTE SÜRÜCÜLER, ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASININ BAŞLAYACAĞI...

KAR YAĞIŞININ ETKİLİ OLMASIYLA BİRLİKTE SÜRÜCÜLER, ZORUNLU KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASININ BAŞLAYACAĞI 15 KASIM’I BEKLEMEDEN LASTİKÇİLERİN YOLUNU TUTTU

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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