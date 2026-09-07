Savcıdan müebbet talebi: parkta öldürülen genç davasında duruşma ertelendi

dava süreci:

Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcı, parkta silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Mehmet Akdeniz hakkında hazırlanan iddianameye ilişkin mütalaasını açıkladı. Mütalaada, sanıklar hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası uygulanması talep edildi.

duruşmada yaşananlar:

Duruşmaya tutuklu sanıklar, sanık avukatları, maktulün aile fertleri ve avukatları katıldı. Maktulün ailesi, sanıkların "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Savunma yapan sanıklar pişman olduklarını belirterek beraat ve tahliye istedi.

Sanık avukatları, savunma hazırlamak üzere mahkemeden süre talep etti. Mahkeme heyeti, bu talebi kabul ederek avukatlara süre verdi ve mevcut tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

olayın geçmişi:

Olay, 30 Ağustos 2025 tarihinde Şahinbey ilçesindeki Bülbülzade Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Akdeniz ve arkadaşları parkta bulunduğu sırada, 2 motosikletle gelen 4 şüpheli tarafından silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan genç, çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı; doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayı soruşturan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıda kullanılan silahlarla birlikte toplam 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Bu şüpheliler arasında, maktulün iki arkadaşı ve saldırganlara yardım ettiği öne sürülen bir kişi de bulunuyordu.

Mahkeme süreci devam ederken, savcılığın mütalaası ve maktul yakınlarının talepleri davanın seyrinde belirleyici unsur oldu. Bir sonraki duruşma tarihine kadar tutukluluk halinin korunmasına karar verildi.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI (ARŞİV)