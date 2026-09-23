Savunma hedef alındı: Hatice Kocaefe davasında ilk duruşma

Hatice Kocaefe davasında ilk duruşma görüldü

Bursa 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşması bugün yapıldı. İstanbul Barosu kayıtlı avukat Hatice Kocaefe'nin 28 Nisan 2026'da Bursa'nın Gürsu ilçesi Ağaköy Mahallesi'nde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili süreç, adliye önünde toplanan meslektaşların açıklamaları eşliğinde başladı.

Duruşma öncesi adliye önünde bir araya gelen avukatlar ortak mesaj olarak "Avukat yalnız değildir, savunma sahipsiz değildir" çağrısını yineledi. Mahkeme salonunda ve adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Dava süreci ve tutuklamalar:

Soruşturma kapsamında toplam 7 şüpheli gözaltına alındı. Hazırlanan iddianamede, savcılık Hakkı Ç. hakkında "nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Aynı iddianamede Ali Ç. ve Esra Ü. için "azmettirme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis istendi.

Soruşturma sürecinde Hakkı Ç. tutuklanırken, Ali Ç. ve Esra Ü. de farklı suçlamalarla tutuklu bulunuyor. Serkan S. "suçluya yardım etme", Hakan S. "suçluyu kayırma" suçlamalarıyla tutuklanmış; Volkan A. ve Salih U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Baroların tepkisi ve savunma güvenliği:

Bursa Barosu Başkanı Metin Öztosun, adliye önünde yaptığı açıklamada meslektaşlarının hedef alınmasının yarattığı derin üzüntü ve öfkeyi dile getirdi. Öztosun, avukatların müvekkilleriyle veya takip ettikleri uyuşmazlıklarla özdeşleştirilmesinin ağır sonuçlara yol açtığını vurgulayarak savunma makamına yönelik şiddetin son bulması çağrısında bulundu.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ise yapılan açıklamada, meslektaşlarının öldürülmesinin ardından sürekli yas tutmak ve basın açıklamaları yapmak istemediklerini belirterek "Artık mesleğimizi ölüm kültürü olarak yapmak istemiyoruz" dedi. Sağkan, davanın sonuna kadar takipçisi olacaklarını ve sorumluların hak ettikleri cezayı alması için çaba gösterileceğini açıkladı.

Açıklamalarda, 2026 yılı içinde Yalova'da avukat Zekeriya Polat ile Bursa'da Hatice Kocaefe'nin doğrudan kendilerine yönelen şiddet nedeniyle hayatını kaybettiği hatırlatıldı ve benzer saldırıların son bulması istendi.

Olayın geçmişi:

Olay 28 Nisan 2026 günü Bursa'nın Gürsu ilçesi Ağaköy Mahallesi'nde meydana geldi. Hatice Kocaefe ile ablası Elif Çalışkan'ın bulunduğu sırada bir araçtan silahla ateş açıldı. Kocaefe göğsünden, ablası diz kapağından vuruldu. Ağır yaralanan Kocaefe kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi; Elif Çalışkan ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

İddianamede, ablası Elif Çalışkan ile sanık Hakkı Ç. arasında ticari bir uyuşmazlık bulunduğu, Kocaefe'nin ise ablasının vekili olarak hukuki süreci yürüttüğü belirtildi. Bu çerçevede savunma makamına yönelik şiddetin, hukuk devleti ve savunma hakkı açısından oluşturduğu riskler iddianamede ve baro açıklamalarında öne çıkarıldı.

Adliye önünde bir araya gelen avukatlar, duruşma süresince ve yargılama sonuna kadar Kocaefe ailesinin ve meslektaşlarının yanında olacaklarını belirtti. Barolar, davanın adil ve eksiksiz bir şekilde yürütülmesi, sorumluların hesap vermesi ve benzer saldırıların önüne geçilmesi talebiyle süreci takip edeceklerini duyurdu.

DURUŞMA ÖNCESİ ADLİYE ÖNÜNDE BİR ARAYA GELEN AVUKATLAR, "AVUKAT YALNIZ DEĞİLDİR, SAVUNMA SAHİPSİZ DEĞİLDİR" MESAJI VERDİ.