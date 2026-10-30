Savunma sanayii ile ETÜ arasında yerli teknoloji odaklı ar-ge iş birlikleri değerlendirildi

ziyaretin kapsamı:

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) Ar‑Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanı Zübeyde Arslanoğlu başkanlığındaki heyet, Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) yönetimiyle bir araya gelerek üniversitenin araştırma altyapısı ve ortak proje imkânlarını inceledi. Görüşmede üniversitenin bilimsel kapasitesi, teknolojik altyapısı ve savunma sanayisinin öncelikli alanlarına katkı sunabilecek akademik çalışmalar ele alındı.

yütam'da yürütülen çalışmalar:

Program kapsamında heyet, Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜTAM) bünyesindeki çalışma grupları ve araştırma ekipleriyle buluştu. Çalışma gruplarının liderleri tarafından biyoteknoloji, batarya teknolojileri ve batarya termal yönetim sistemleri, eklemeli imalat, fotonik ve iki boyutlu malzemeler alanlarında yürütülen projeler hakkında sunumlar yapıldı. Toplantılarda bu alanlardaki mevcut teknik yetkinlikler ve geliştirilebilecek ortak AR‑GE projeleri ayrıntılı şekilde değerlendirildi.

iş birliği ve beklentiler:

Görüşmelerde, ETÜ'nün laboratuvar altyapısı, akademik bilgi birikimi ve disiplinler arası araştırma kapasitesinin savunma sanayisinin ihtiyaçları doğrultusunda nasıl kullanılabileceği üzerinde duruldu. Heyet ve üniversite yönetimi, bilimsel çalışmaların teknolojik çıktılara dönüştürülmesi, yerli ve milli üretim kapasitesinin güçlendirilmesi ve kurumlar arasında sürdürülebilir araştırma iş birliklerinin oluşturulması konularını gündeme taşıdı.

ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ziyaretle ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: "Erzurum Teknik Üniversitesi olarak sahip olduğumuz bilimsel bilgi birikimini ve güçlü araştırma altyapımızı ülkemizin stratejik hedefleri doğrultusunda değerlendirmeye büyük önem veriyoruz. YÜTAM bünyesinde farklı disiplinlerde yürüttüğümüz çalışmaların savunma sanayimizin ihtiyaçlarıyla buluşturulması, yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi açısından önemli fırsatlar sunuyor. Savunma Sanayii Başkanlığımızla gerçekleştirdiğimiz bu görüşmelerin ortak araştırma projelerine ve somut teknolojik çıktılara zemin hazırlamasını temenni ediyoruz. Üniversitemizin araştırma kapasitesine gösterdikleri ilgi ve yapıcı değerlendirmeleri dolayısıyla Sayın Zübeyde Arslanoğlu'na ve beraberindeki heyete teşekkür ediyorum."

Toplantıların ardından taraflar, öncelikli alanlarda ortak proje hazırlıkları ve daha somut iş birliği adımlarının planlanması yönünde mutabakata vardı. Değerlendirmeler, üniversite‑sanayi‑kamu üçgeninde iş birliklerinin yerli teknoloji üretimini hızlandırmaya katkı sağlayacağı beklentisini güçlendirdi.

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI (SSB) AR-GE VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ DAİRE BAŞKANI ZÜBEYDE ARSLANOĞLU VE BERABERİNDEKİ HEYET, ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ’Nİ (ETÜ) ZİYARET EDEREK ÜNİVERSİTENİN ARAŞTIRMA ALTYAPISI, ORTAK PROJE GELİŞTİRME İMKANLARI VE YERLİ VE MİLLİ TEKNOLOJİLERİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARINI DEĞERLENDİRDİ.