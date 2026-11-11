Savunma sanayisinden çevreye: ASFAT'ın COP31'de sergilediği su, deniz temizliği ve lastik dönüşümü çözümleri

ASFAT COP31'de neleri tanıttı:

Millî Savunma Bakanlığına bağlı Askerî Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT), 9-20 Kasım tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği 31'inci Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında çevreye yönelik teknoloji çözümlerini uluslararası paydaşlarla paylaştı. Temiz enerji, su güvenliği, döngüsel ekonomi ve çevreye duyarlı üretim alanlarındaki ürün ve projeler, şirketin savunma sanayisindeki mühendislik ve entegrasyon tecrübelerinin sivil uygulamalara aktarılmasını hedefliyor.

sergilenen ana teknolojiler ve kullanım alanları:

ASFAT'ın fuarda öne çıkardığı çözümler arasında atmosferik su jeneratörleri, deniz yüzeyi temizleme gemileri, kıyı devriye botu ASBOT, elektrikli şarj istasyonları ve atık lastiklerin geri dönüşümüne yönelik projeler yer aldı. Bu teknolojiler, afet ve acil durum bölgelerinde, askerî tesislerde, şebekeden bağımsız alanlarda ve endüstriyel uygulamalarda alternatif ve tamamlayıcı çözümler sunmayı amaçlıyor.

ASFAT İş Geliştirme Uzmanı Yiğit Demiral, kurumun faaliyet alanını anlatırken şu değerlendirmede bulundu: 'ASFAT olarak Millî Savunma Bakanlığına bağlı bir savunma sanayisi şirketiyiz. Askerî fabrikalarımızın ve tersanelerimizin imkân ve kabiliyetleriyle faaliyet gösteriyoruz. Bu zirvede sadece askerî alanda değil, çevreye yönelik alanlarda da faaliyetlerimizi ve çözümlerimizi sergilemek istedik. Savunma sanayisindeki tecrübelerimizi ve mühendislik kabiliyetlerimizi bu alana uyarladık.' Demiral, ayrıca kurumun yeni iş birlikleri kurma ve yerli teknoloji girişimlerini uluslararası platformlarda görünür kılma hedefini vurguladı.

teknolojilerin teknik özellikleri ve uygulama örnekleri:

Atmosferik su jeneratörleri havadaki nemi yoğunlaştırıp çok kademeli filtrasyon sistemlerinden geçirerek içme suyu üretmesine olanak veriyor. ASFAT Ar-Ge Teknoloji Yönetimi Uzmanı İrem Bigat, cihazın yerli ve millî bir teknoloji olduğunu, yoğuşma işlemine ilişkin patentinin bulunduğunu ve cihazdan hem sıcak hem de soğuk su elde edilebildiğini belirtti. Bigat'ın aktardığı şekilde, cihazın hem büyük kapasiteli hem de ev tipi versiyonları bulunuyor ve özellikle içme suyuna erişimin kısıtlı olduğu afet bölgeleri veya şebekeden bağımsız alanlarda kullanım için tasarlanmış durumda.

Deniz yüzeyi temizleme gemileri ise deniz yüzeyindeki plastik atıkların toplanmasına odaklanıyor. Demiral, bu gemilerin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına teslim edildiğini ve şu anda Haliç'te görev yaptığını, bölgedeki plastik atıkların temizlenmesinde ve Haliç'in iyileştirilmesinde önemli rol oynadığını belirtti.

Atık lastiklerin geri dönüşümü projesi termoliz yöntemine dayanıyor; bu süreçte lastiklerden geri kazanılmış karbon siyahı ve yakıt ürünleri elde ediliyor. ASFAT, elde edilen yakıt ürünlerinin gemilerde kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütüyor ve amaç, atıkların yeniden ham madde olarak değerlendirilmesiyle birincil kaynak kullanımını azaltmak. Proje aynı zamanda enerji ve su ihtiyacını birlikte ele alan entegre sistem çözümleriyle altyapıya erişimin sınırlı olduğu alanlarda temel ihtiyaçların karşılanmasına katkı sağlamayı hedefliyor.

ASFAT ayrıca askerî birlikler ve lojmanlar için elektrikli şarj istasyonu projeleri geliştirdiklerini ve kurumun sadece savaş gemisi ya da obüs üretmediğini, aynı zamanda çevreye duyarlı ürün ve çözümler ürettiğini vurguladı.

COP31'deki varlığıyla ASFAT, savunma sanayisinin teknik birikimini iklim, çevre ve sürdürülebilirlik gündemlerine entegre etmeye çalıştığını gösterdi; hedef, yerli çözümleri uluslararası platformlarda tanıtmak ve yeni iş birlikleriyle bu teknolojilerin saha uygulamalarını genişletmek.

ASFAT, çevreye yönelik teknoloji çözümleriyle COP31'de yer aldı