Seçim broşürü tartışmasında tek kurşun iki kardeşi vurdu: sanığa 16 yıl 8 ay hapis

Mahkeme kararı ve verilen cezalar

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi, seçim broşürü nedeniyle 21 Mart 2024'te Güzeloluk Mahallesi'ndeki bir şarküteride yaşanan olayda hayatını kaybeden Haktan Faik Çoban ve yaralanan kardeşi Burak Devran Ç. ile ilgili davada sanık Sinan E.'yi iki ayrı suçtan toplam 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, ayrıca sanığa ruhsatsız silah taşıma nedeniyle 30 bin lira para cezası verdi.

Suçlamalar ve ceza dağılımı:

Mahkeme, Sinan E.'yi önce kasten öldürme suçundan müebbet hapse mahkûm etti; yapılan indirimlerle bu ceza önce 17 yıla, iyi hâl indirimiyle de 14 yıl 2 aya düşürüldü. Haktan Faik Çoban'ı yaralayan ve kardeşi Burak Devran Ç.'ye yönelik eylem nedeniyle de sanığa 2 yıl 6 ay hapis verildi; böylece iki suçun toplamı 16 yıl 8 ay olarak hesaplandı. Duruşmada, tehdit ve yaralama suçlarından yargılanan Ahmet B. ise 9 ay hapis cezasına çarptırılırken, mahkeme Burak Devran Ç. hakkında beraat kararı verdi.

Olayın gelişimi:

Olay, 21 Mart 2024 gecesi Muratpaşa ilçesi 1830. Sokak'taki şarküteride meydana geldi. İddialara göre, CHP seçim otobüsünden inen kişiler iş yerine broşür bıraktı; iş yeri sahibi Sinan E., broşür bırakanlardan dükkândan çıkmalarını istedi. İçeride bulunan ve broşür bırakanlarla tartışan Ahmet B. ile Sinan E. arasında gerilim yükseldi; güvenlik kamerası kayıtlarında Ahmet B.'nin ürünleri içeri fırlattığı ve Sinan E.'nin Ahmet B.'ye tokat attığı görüldü.

Arbede dışarıya taşınca, Ahmet B.'nin yeğenleri Haktan Faik Çoban (21) ile Burak Devran Ç. de olay yerine geldi. Kayıtlarda Sinan E.'nin darbedildiği ve sonrasında çekmeceden çıkardığı tabancayla tek el ateş ettiği, merminin Haktan Faik'in karnından girip çıkarak kardeşi Burak'ın karnına da isabet ettiği yer alıyor. Haktan Faik, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi; Burak ise yaralı olarak tedavi edildi.

Gözaltı, soruşturma ve ek saldırı iddiası

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sanık Sinan E.'yi silahla birlikte gözaltına aldı. Savcılık tarafından Sinan hakkında kasten yaralama, kasten öldürme, ruhsatsız ateşli silah bulundurma gibi suçlardan, Ahmet B. hakkında tehdit ve yaralama, Burak Devran Ç. hakkında ise tehdit suçlarından dava açıldı. Tutuklanan Sinan E. dosya sürecinde cezaevinde kaldı; tutuklu yargılanan Ahmet B. ise dört ay sonra tahliye edildi.

Olay gecesi yaşananların ardından iş yeri önüne saat 02.30 sıralarında yüzünü kapatarak gelen bir kişinin pompalı tüfekle 3-4 el ateş ettiği ve kaçtığı, güvenlik kamerasına yansıyan bu saldırı sonrası polisin şüphelinin yakalanması için çalışma başlattığı da duruşma dosyasında yer aldı.

Duruşmadaki ifadeler ve aile talepleri:

Durusmada mağdurun babası Bekir Çoban duygusal bir konuşma yaparak oğlunun hayat öyküsünü, askerlik ve tedavi süreçlerini anlattı. Bekir Çoban, olay öncesinde oğlunun uyuşturucu bağımlılığı nedeniyle AMATEM'den randevu alındığını, ASAT'ta işe başvuru sürecinde olduğunu ve Haktan'ın hayatta kalması durumunda geleceğine dair umutları olduğunu söyledi. Çoban, mahkeme heyetinden üç isim için de en ağır cezayı talep etti; 'Üçü de benim gözümde suçlu; biri çağırdı, biri götürdü, biri ateş etti' sözleri dosyaya yansıdı.

Sanıkların savunmalarında ise farklı iddialar dile getirildi. Tutuklu sanık Sinan E., maktulü önceden tanımadığını, olay sırasında can güvenliğini sağlamak amacıyla ateş ettiğini öne sürdü; kendisinin oruçlu olduğunu, cuma namazına hazırlandığını ve olayın büyümesine siyasi kimliklerin neden olduğunu iddia etti. Sinan E. ayrıca silahını kendini korumak için kasada tuttuğunu ve silahın kendisinde yedi yıldır bulunduğunu belirtti. Tutuksuz sanık Ahmet B. ise önceki beyanlarını tekrar ederek beraatini talep etti.

Mahkeme kararında, olayın görüntü kayıtları, tanık beyanları ve sanık ifadeleri değerlendirilerek taksir/olası kast tartışmaları ve haksız tahrik ile iyi hâl indirimleri göz önünde bulunduruldu. Verilen hüküm, şarküterideki kavganın bir kişinin canına mal olması ve diğerinin yaralanmasıyla sonuçlanması nedeniyle kamuoyunda da dikkat çekti.

Dosyada karar kesinleştiğinde ilgili taraflara tebliğ edilecek, ayrıca kararın gerekçesinde delil değerlendirmeleri ayrıntılı biçimde yer alacak.

SİNAN E. (ARŞİV)