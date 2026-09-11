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Seferihisar'da belediye ihale ve imar uygulamalarına yönelik geniş çaplı rüşvet operasyonu

Seferihisar'da belediyedeki inşaat, imar ve ihale uygulamalarına ilişkin usulsüzlük ve rüşvet soruşturmasında 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 09:08

GÜNCELLEME: 11 Eylül 2026 - 09:16

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Seferihisar'da belediye ihale ve imar uygulamalarına yönelik geniş çaplı rüşvet operasyonu

Operasyonun detayları:

İzmir’in Seferihisar ilçesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Soruşturmada belediye görevlileri ile müteahhitler arasında yürütülen inşaat, imar ve ihale işlemlerinde usulsüzlükler yapıldığı, ayrıca elden ve banka hesabı yoluyla rüşvet alınıp verildiği iddiaları hedef alındı.

Soruşturmanın kapsamı:

Soruşturma, belediye bünyesindeki ihale süreçleri ile doğrudan temin usulüyle yapılan alımlarda usulsüz uygulamaların tespit edilmesi üzerine genişletildi. Ekiplerin ulaştığı deliller, hem belgeler hem de finansal kayıtlar üzerinden incelemeyi gerektirdi. İddialar arasında ihalelerin usule aykırı yürütülmesi, imar işlemlerinde ayrıcalık sağlanması ve bu süreçlerin karşılığında menfaat temini olduğu yer aldı.

Operasyon ve gözaltılar:

Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 48 şüphelinin ikamet ve iş yerlerine yapılan baskınlarda, şu ana kadar 43 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adres aramalarında çok sayıda belge ve dijital materyal ile suç delili olduğu değerlendirilen materyaller ele geçirildi. Operasyon sırasında elde edilen bulgular, soruşturmanın iddialarını destekler nitelikte bulundu.

Hâlihazırda 5 şüphelinin firari olduğu, bu kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi. Yetkililer, gözaltına alınanların ifadeleri ve ele geçirilen deliller doğrultusunda soruşturmanın derinleştirilerek devam edeceğini belirtti.

Soruşturmanın ilerleyen aşamalarında savcılık ve emniyetin ek incelemeleriyle elde edilen delillerin dosyaya eklenmesi ve yargı sürecinin başlaması bekleniyor. Belediye yetkilileri ve soruşturmayı yürüten kurumlar tarafından konuyla ilgili açıklamaların takip edileceği bildirildi.

İZMİR&#039;İN SEFERİHİSAR İLÇESİNDE, BELEDİYEDEKİ İNŞAAT, İMAR VE İHALE İŞLEMLERİNDE USULSÜZLÜK İLE...

İZMİR'İN SEFERİHİSAR İLÇESİNDE, BELEDİYEDEKİ İNŞAAT, İMAR VE İHALE İŞLEMLERİNDE USULSÜZLÜK İLE RÜŞVET ÇARKINA YÖNELİK DÜZENLENEN OPERASYONDA, 48 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI ÇIKTI. HAKLARINDA YAKALAMA KARARI BULUNAN ŞÜPHELİLERDEN 43'Ü GÖZALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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