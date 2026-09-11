Seferihisar'da belediye işlem ağını hedef alan geniş çaplı rüşvet operasyonu

Operasyonun kapsamı ve tespitler:

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belediye görevlileri ile müteahhitler arasında inşaat ve imar işlemlerinde usulsüzlük yapıldığına dair tespitler elde etti.

İncelemelerde, bu işlemler karşılığında elden ve banka hesapları üzerinden rüşvet alınıp verildiği; ayrıca belediye bünyesinde gerçekleştirilen ihale ve doğrudan temin yoluyla yapılan alımlarda çeşitli usulsüzlüklerin bulunduğu belirlendi.

Gözaltılar ve aramalar:

Elde edilen delillerin ardından sabah saatlerinde, haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüphelinin ikamet ve iş yerlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda şu ana kadar 43 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda suç delili ele geçirildi; soruşturma kapsamında inceleme ve belge toplama faaliyetleri sürüyor.

Firari şüpheliler ve soruşturmanın seyri:

Haklarında yakalama kararı bulunan firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Soruşturma, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çok yönlü olarak sürdürülecek.

Seferihisar Belediyesine bir operasyon daha: 48 gözaltı kararı