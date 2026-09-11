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Seferihisar'da belediye işlem ağını hedef alan geniş çaplı rüşvet operasyonu

Seferihisar'da belediye içindeki inşaat, imar ve ihale süreçlerindeki usulsüzlük ve rüşvet iddiaları üzerine yürütülen operasyonda 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 43 kişi yakalandı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 11:16

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Seferihisar'da belediye işlem ağını hedef alan geniş çaplı rüşvet operasyonu

Operasyonun kapsamı ve tespitler:

Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturmada, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belediye görevlileri ile müteahhitler arasında inşaat ve imar işlemlerinde usulsüzlük yapıldığına dair tespitler elde etti.

İncelemelerde, bu işlemler karşılığında elden ve banka hesapları üzerinden rüşvet alınıp verildiği; ayrıca belediye bünyesinde gerçekleştirilen ihale ve doğrudan temin yoluyla yapılan alımlarda çeşitli usulsüzlüklerin bulunduğu belirlendi.

Gözaltılar ve aramalar:

Elde edilen delillerin ardından sabah saatlerinde, haklarında gözaltı kararı verilen 48 şüphelinin ikamet ve iş yerlerine eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Operasyonda şu ana kadar 43 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda suç delili ele geçirildi; soruşturma kapsamında inceleme ve belge toplama faaliyetleri sürüyor.

Firari şüpheliler ve soruşturmanın seyri:

Haklarında yakalama kararı bulunan firari 5 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Soruşturma, Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çok yönlü olarak sürdürülecek.

Seferihisar Belediyesine bir operasyon daha: 48 gözaltı kararı

Seferihisar Belediyesine bir operasyon daha: 48 gözaltı kararı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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