Dolar 49,1205 +0,09%
Euro 55,3053 +0,16%
Bist 12.270,18 +0,17%
Altın Gram 6.573,35 -0,95%
EUR/USD 1,1257 +0,11%
Brent Petrol 102,25 -0,06%
--°

Seferihisar'da gece operasyonu: karada 8'i çocuk 15 düzensiz göçmen yakalandı

Seferihisar'da 2 Ekim saat 01.10'da Sahil Güvenlik ekiplerinin karada tespit ettiği grupta, yasa dışı yollardan çıkış hazırlığındaki 8'i çocuk toplam 15 düzensiz göçmen yakalandı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 10:49

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Seferihisar'da gece operasyonu: karada 8'i çocuk 15 düzensiz göçmen yakalandı

Seferihisar'da karada yürütülen müdahale:

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, 2 Ekim tarihinde saat 01.10 sıralarında görev yapan Sahil Güvenlik ekipleri karada bir grup düzensiz göçmen tespit etti. Müdahaleyi gerçekleştiren birim Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (KOLDESTİM) olarak kaydedildi.

Yapılan işlemde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştığı belirtilen 7 yetişkin ile beraberlerindeki 8 çocuk olmak üzere toplam 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Sevk ve işlem süreci:

Yakalanan düzensiz göçmenler olay yerindeki ön işlemlerinin ardından resmi prosedür gereği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. Göçmenlerle ilgili kayıt ve yönlendirme işlemleri bu kurum tarafından yürütülecek.

Denetim kapsamı ve güvenlik uygulamaları:

Bölgedeki operasyon, Sahil Güvenlik ekiplerinin kıyı ve kara hattında yürüttüğü tespit ve müdahale faaliyetlerinin bir parçası olarak kayıtlara geçti. Olayla ilgili kayıt altına alınan bilgiler doğrultusunda, yetkili birimlerce gerekli idari işlemler gerçekleştirildi.

SEFERİHİSAR İLÇESİNDE SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN KARADA TESPİT EDİLEN 8&#039;İ ÇOCUK TOPLAM 15...

SEFERİHİSAR İLÇESİNDE SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN KARADA TESPİT EDİLEN 8'İ ÇOCUK TOPLAM 15 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Ilıksu'da kaybolan balıkçı için deniz ve kara araması sürüyor
images

Esenler'de damperi açık kalan kamyonun çarptığı tabelalar yol trafiğini kısa sür...
images

Güvercin tartışmasında 47 yıl 6 ay hapis cezası olan hükümlü yakalandı
images

Hakkari'de arı kovanlarına saklanan 91,1 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Çorum’da KPSS ön lisans oturumunda 130 dakikalık heyecan

Kampüste güvenlik bilinci: polis ve öğrenciler buluştu

Kış hastalıklarına karşı sofradan yükselen direnç

Polisin seferberliğiyle Elazığ’da KPSS'ye yetişen adaylar

TREND HABERLER

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Özcan Deniz kardeşinin hakaret davasında tanık olarak ifade verdi

Fas'ta başlayan öykü Buldan'da düğünle taçlandı

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip