Seferihisar'da gece operasyonu: karada 8'i çocuk 15 düzensiz göçmen yakalandı

Seferihisar'da karada yürütülen müdahale:

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, 2 Ekim tarihinde saat 01.10 sıralarında görev yapan Sahil Güvenlik ekipleri karada bir grup düzensiz göçmen tespit etti. Müdahaleyi gerçekleştiren birim Sahil Güvenlik Kolluk Destek Timi (KOLDESTİM) olarak kaydedildi.

Yapılan işlemde, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalıştığı belirtilen 7 yetişkin ile beraberlerindeki 8 çocuk olmak üzere toplam 15 düzensiz göçmen yakalandı.

Sevk ve işlem süreci:

Yakalanan düzensiz göçmenler olay yerindeki ön işlemlerinin ardından resmi prosedür gereği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. Göçmenlerle ilgili kayıt ve yönlendirme işlemleri bu kurum tarafından yürütülecek.

Denetim kapsamı ve güvenlik uygulamaları:

Bölgedeki operasyon, Sahil Güvenlik ekiplerinin kıyı ve kara hattında yürüttüğü tespit ve müdahale faaliyetlerinin bir parçası olarak kayıtlara geçti. Olayla ilgili kayıt altına alınan bilgiler doğrultusunda, yetkili birimlerce gerekli idari işlemler gerçekleştirildi.

SEFERİHİSAR İLÇESİNDE SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ TARAFINDAN KARADA TESPİT EDİLEN 8'İ ÇOCUK TOPLAM 15 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI.