Seferihisar'da plaj tartışması sonrası nefret suçlaması: şüpheli için 3 yıla kadar hapis istemi

İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı Mersinalanı Mahallesi'nde 3 Temmuz günü saat 18.00 sıralarında bir plajda yaşanan tartışma, şikayet ve soruşturmayla adli sürece taşındı. Olayda adı geçenler, şüpheli olarak tutuklanan İ.A. ile mağdurlar A.A. ve S.G. olarak kayıtlara geçti.

Olayın gelişimi:

İddianamede, plajda şezlong yeri yüzünden çıkan tartışmada İ.A.'nın A.A. ve S.G.'nin yanına gelerek "Buraya para ödedik mi?" diye sorduğu; mağdurların "Hayır" yanıtını takiben hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu belirtildi. İddianamede ayrıca İ.A.'nın S.G.'nin başörtülü olmasını hedef alarak eliyle işaretlerde bulunduğu ve "Defol git, hadi yallah, hadi yallah, hadi" dediğinin kaydedildiği yer aldı.

Dosyada, şüphelinin S.G.'nin plajda oturduğu sandalyeyi iterek yere düşürdüğü ve "Sen kimsin, buralar bizim" şeklinde sözler sarf ettiği iddiaları da yer aldı.

İddianame ve yasal süreç:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan İ.A., ilk etapta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine şüpheli yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

Toplanan deliller ve alınan ifadeler doğrultusunda hazırlanan iddianamede İ.A. hakkında, 'din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle bir kişinin kamuya arz edilmiş hizmetten yararlanmasını engelleme' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Öte yandan, şüpheli hakkında yöneltilen 'hakaret' suçuna ilişkin ise kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği belirtildi.

Dava sürecinin ilerleyişi ve olası duruşma tarihine ilişkin bilgiler mahkeme kayıtlarıyla takip edilecek.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIMIŞTI. İ.A. (MAVİLİ) (ARŞİV)