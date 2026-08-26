Dolar 48,1123 +0,07%
Euro 56,1756 0,00%
Bist 14.696,61 +1,54%
Altın Gram 7.239,54 -0,30%
EUR/USD 1,1674 -0,01%
Brent Petrol 85,51 -2,02%
--°

Seferihisar'da plaj tartışması sonrası nefret suçlaması: şüpheli için 3 yıla kadar hapis istemi

Seferihisar'da şezlong tartışmasında başörtülü kadına yönelik nefret söylemleri, sandalyeyi itme ve engelleme iddiasıyla İ.A. hakkında 3 yıla kadar hapis istendi.

GİRİŞ: 26 Ağustos 2026 - 14:50

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hakan Arslan

Seferihisar'da plaj tartışması sonrası nefret suçlaması: şüpheli için 3 yıla kadar hapis istemi

Seferihisar'da plaj tartışması sonrası nefret suçlaması: şüpheli için 3 yıla kadar hapis istemi

İzmir’in Seferihisar ilçesine bağlı Mersinalanı Mahallesi'nde 3 Temmuz günü saat 18.00 sıralarında bir plajda yaşanan tartışma, şikayet ve soruşturmayla adli sürece taşındı. Olayda adı geçenler, şüpheli olarak tutuklanan İ.A. ile mağdurlar A.A. ve S.G. olarak kayıtlara geçti.

Olayın gelişimi:

İddianamede, plajda şezlong yeri yüzünden çıkan tartışmada İ.A.'nın A.A. ve S.G.'nin yanına gelerek "Buraya para ödedik mi?" diye sorduğu; mağdurların "Hayır" yanıtını takiben hakaret içerikli söylemlerde bulunduğu belirtildi. İddianamede ayrıca İ.A.'nın S.G.'nin başörtülü olmasını hedef alarak eliyle işaretlerde bulunduğu ve "Defol git, hadi yallah, hadi yallah, hadi" dediğinin kaydedildiği yer aldı.

Dosyada, şüphelinin S.G.'nin plajda oturduğu sandalyeyi iterek yere düşürdüğü ve "Sen kimsin, buralar bizim" şeklinde sözler sarf ettiği iddiaları da yer aldı.

İddianame ve yasal süreç:

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan İ.A., ilk etapta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine şüpheli yeniden gözaltına alınıp tutuklandı.

Toplanan deliller ve alınan ifadeler doğrultusunda hazırlanan iddianamede İ.A. hakkında, 'din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle bir kişinin kamuya arz edilmiş hizmetten yararlanmasını engelleme' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Öte yandan, şüpheli hakkında yöneltilen 'hakaret' suçuna ilişkin ise kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği belirtildi.

Dava sürecinin ilerleyişi ve olası duruşma tarihine ilişkin bilgiler mahkeme kayıtlarıyla takip edilecek.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIMIŞTI. İ.A. (MAVİLİ) (ARŞİV)

OLAY ANI KAMERAYA YANSIMIŞTI. İ.A. (MAVİLİ) (ARŞİV)

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Bolu'da çok sayıda itfaiyenin müdahale ettiği geri dönüşüm tesisi yangını
images

Diyarbakır'da Necmettin Erbakan Bulvarı'nda kaza: motosiklet sürücüsü yaralandı
images

Bodrum'da arsa içindeki tiny house yangını kontrol altına alındı
images

Kuytul soruşturmasında gizli tanık: sırtında sopa kırıldığı iddiası

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Hakemlerin ihmali için savcılığa başvuru: Alanyaspor-Beşiktaş maçındaki tartışmalı pozisyon soruşturulacak

Bolu'da çok sayıda itfaiyenin müdahale ettiği geri dönüşüm tesisi yangını

Eğitime ara yok: Yığılca'da mevsimlik tarım işçisi çocuklarına destek

Diyarbakır'da Necmettin Erbakan Bulvarı'nda kaza: motosiklet sürücüsü yaralandı

TREND HABERLER

İlk rus transfer: Galatasaray'ın yeni yüzü Aleksey Batrakov

Kayseri Kadın FK üç yabancı bir yerliyle kadroyu genişletti

Bursa'da kavşağa dönüş yapan araca çarpan jip: iki özel güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi

Geyikkoşan sahilinde binlerce kişi Rafet El Roman ile coştu

Nevada'da yön değiştiren rüzgarların hızlandırdığı yangın 61 bin dönümü küle çevirdi

MHP'den çiftçilere destek çağrısı: NBŞ ve fiyat dengesizliği endişe yaratıyor

Trabzonspor evinde Başakşehir'i 2-1 mağlup etti

Kayseri'de kavşakta çarpışma: dört yaralı