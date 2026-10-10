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Şehidin ailesine vefa: Şanlıurfa jandarması Kasım Aksoy'u unutmadı

Askerliğinin son 20 günü kala 2007'de Gabar Dağı'nda şehit düşen Piyade Onbaşı Kasım Aksoy'un yıl dönümünde Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ailesini evinde ziyaret etti.

GİRİŞ: 10 Ekim 2026 - 10:37

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Şehidin ailesine vefa: Şanlıurfa jandarması Kasım Aksoy'u unutmadı

Şehadet yıl dönümünde ziyaret:

Şırnak'ın Gabar bölgesinde 2007 yılında terör örgütü tarafından düzenlenen pusuda şehit olan Piyade Onbaşı Kasım Aksoy'un şehadet yıl dönümünde, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ailesini unutmadı. Jandarma ekipleri, aileyi evinde ziyaret ederek hem anmayı hem de destek mesajı vermeyi amaçladı.

Ziyaretin nedeni ve yaşanan olay:

Askerliğinin bitmesine sadece 20 gün kala, 2007'de Gabar Dağı bölgesinde gerçekleştirilen pusuda Kasım Aksoy ile birlikte 12 silah arkadaşıyla şehit düştü. Olay, bölgedeki çatışma ortamının ağır sonuçlarından biri olarak kayıtlara geçti.

Jandarmanın mesajı:

Ziyareti gerçekleştiren jandarma ekipleri, şehidin annesinin elini öperek taziyelerini iletti ve "her zaman şehit ailelerinin yanında olduklarını" belirtti. Aileyle yapılan buluşmada, şehitlerin anısı yad edilirken kurumun ailelere yönelik yakın takibi ve desteği vurgulandı.

ŞEHADETİNİN YIL DÖNÜMÜNDE AİLESİ UNUTULMADI

ŞEHADETİNİN YIL DÖNÜMÜNDE AİLESİ UNUTULMADI

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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