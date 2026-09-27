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Şehidin emanetiyle buluşma: İlhan Ongan'ın ailesine ziyaret

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, 2025'te Gürcistan'da şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın ailesiyle görüştü.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 12:00

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Şehidin emanetiyle buluşma: İlhan Ongan'ın ailesine ziyaret

ziyaretin amacı ve kapsamı

Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, 2025 yılında Gürcistan'da Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan'ın ailesini ziyaret etti.

Ziyarette Çağlar, ailenin durumunu dinleyip hasbihal etti; ziyaret, şehit yakınlarına yönelik destek ve dayanışma mesajı niteliği taşıdı.

görüşme ve dile getirilen destek

Çağlar, sohbet sırasında şehit ailesine sürekli destek vereceklerini vurguladı. Aileyle yapılan görüşmede, ilçe ve il düzeyindeki kurumların şehit ailelerine ilişkin sorumlulukları ve yardımlarına değinildi.

vurgulanan sözler

Aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli aileleri ve kahraman gazilerimizin her daim yanında olmaya, onların hatıralarını yaşatmaya devam edeceğiz.

Aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, kıymetli ailelerine sağlık ve huzur diliyoruz. Şehitlerimizin emaneti, bizim en kıymetli emanetimizdir.

Ziyaret, kurum temsilcilerinin şehit yakınlarına yönelik süregelen iletişim ve moral desteğinin bir parçası olarak kayda geçti.

BİLECİK İL EMNİYET MÜDÜRÜ ERDEM ÇAĞLAR (SAĞDA), İLHAN ONGAN&#039;IN AİLESİ İLE BİR ARAYA...

BİLECİK İL EMNİYET MÜDÜRÜ ERDEM ÇAĞLAR (SAĞDA), İLHAN ONGAN'IN AİLESİ İLE BİR ARAYA GELDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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