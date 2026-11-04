Irak başbakanı Zeydi Bahreyn'e tarihi ziyaretle ilişkileri canlandırdı

Ziyaretin önemi:

Irak Başbakanı Ali Zeydi, beraberindeki üst düzey hükümet heyetiyle resmi temaslarda bulunmak üzere Bahreyn'in başkenti Manama'ya gerçekleştirdiği ziyaretle, iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin sinyallerini verdi. Zeydi, bu ziyaretle 2003'ten bu yana Bahreyn'i ziyaret eden ilk Iraklı lider olma özelliğini taşıyor ve temasların ülke bağlarını yeniden canlandırma amaçlı olduğu vurgulandı.

Ziyaret çerçevesinde Zeydi, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife ile bir araya gelerek, ikili ilişkilerin geliştirilmesi, yatırım ve ticaretin artırılması ile bölgesel gelişmelerin ele alınması konularında görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretin, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin yeniden canlandırılması bakımından önem taşıdığına dikkat çekildi.

Görüşmelerin içeriği:

Toplantılarda ekonomik, yatırım, ticaret, siyasi ve sosyal alanlarda iş birliğinin genişletilmesi hedefleri ön plana çıktı. Zeydi, iki ülkenin ortak güvenlik çıkarlarına sahip olduğunu belirterek, bölgesel ve uluslararası meselelerde ortak tutum sergilenmesi gereğine işaret etti. Bu çerçevede diyalog dilinin benimsenmesinin ve gerilimlerin azaltılmasının bölgede istikrarın sağlanması için kritik olduğu vurgulandı.

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, Zeydi'nin ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görüşmelerin iki ülke ilişkilerinde yeni iş birliği imkânlarının önünü açacağını ifade etti. Zeydi ise ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş birliğinin farklı alanlarda genişletilmesi amacıyla Kralı Irak'a davet etti.

Veliaht Prens ile temas ve bölgesel mesajlar:

Irak Başbakanı ayrıca Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakanı Selman bin Hamad Al Halife ile de görüştü. Bu görüşmede hükümetinin Bahreyn ile ilişkileri güçlendirme kararlılığı tekrarlandı; bölgesel istikrar ve barışın güçlendirilmesinin, refah ve ekonomik bütünleşme açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.

Görüşmelerde ortak güvenlik çıkarları ve bölgesel meselelerde koordinasyonun artırılması yönündeki çağrılar öne çıktı. Ziyaret, tarafların siyasi diyalog, ekonomik yatırımlar ve güvenlik iş birliği konularında somut adımlar atma niyetini teyit etmesi açısından değerlendirildi.

Tarihi bağlar ve gelecek adımları:

Irak ile Bahreyn arasındaki diplomatik ilişkiler, 2003'te Saddam Hüseyin yönetiminin devrilmesinin ardından yeni bir safhaya girmişti. Mevcut ziyaret, iki ülke arasında siyasi temasların yanı sıra ekonomik, ticari ve güvenlik alanlarındaki iş birliğini yeniden canlandırma yönünde atılmış somut bir adım olarak yorumlanıyor.

Taraflar, önümüzdeki dönemde yatırım ve ticaretin artırılmasına, siyasi diyalogun sürdürülmesine ve bölgesel istikrarı destekleyecek ortak tutumların geliştirilmesine öncelik vereceklerini belirtti. Ziyaretin ardından iki ülke arasında planlanabilecek yüksek düzeyli müzakereler ve heyetler arası iş birliği projeleri takip edilecek.

Genel olarak Zeydi'nin Bahreyn ziyareti, iki ülke arasında ilişkilerin yeniden canlandırılması ve geniş kapsamlı iş birliği imkânlarının araştırılması açısından dikkat çekici bir kilometre taşı olarak kaydedildi.

IRAK BAŞBAKANI ALİ ZEYDİ, 2003 YILINDAN BU YANA BAHREYN’İ ZİYARET EDEN İLK IRAKLI LİDER OLARAK BAHREYN KRALI HAMAD BİN İSA AL HALİFE İLE BİR ARAYA GELDİ.