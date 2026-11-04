Dolar 50,0154 +0,07%
Euro 56,2218 +0,52%
Bist 11.478,13 +4,12%
Altın Gram 6.560,45 +3,54%
EUR/USD 1,1240 +0,43%
Brent Petrol 94,26 -9,02%
--°

Irak başbakanı Zeydi Bahreyn'e tarihi ziyaretle ilişkileri canlandırdı

Irak Başbakanı Ali Zeydi, 2003'ten bu yana Bahreyn'i ziyaret eden ilk Iraklı lider olarak Manama'da Kral Hamad ve Veliaht Prens ile ilişkileri güçlendirdi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 20:52

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Irak başbakanı Zeydi Bahreyn'e tarihi ziyaretle ilişkileri canlandırdı

Ziyaretin önemi:

Irak Başbakanı Ali Zeydi, beraberindeki üst düzey hükümet heyetiyle resmi temaslarda bulunmak üzere Bahreyn'in başkenti Manama'ya gerçekleştirdiği ziyaretle, iki ülke ilişkilerinde yeni bir dönemin sinyallerini verdi. Zeydi, bu ziyaretle 2003'ten bu yana Bahreyn'i ziyaret eden ilk Iraklı lider olma özelliğini taşıyor ve temasların ülke bağlarını yeniden canlandırma amaçlı olduğu vurgulandı.

Ziyaret çerçevesinde Zeydi, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife ile bir araya gelerek, ikili ilişkilerin geliştirilmesi, yatırım ve ticaretin artırılması ile bölgesel gelişmelerin ele alınması konularında görüş alışverişinde bulundu. Ziyaretin, iki ülke arasındaki tarihi ilişkilerin yeniden canlandırılması bakımından önem taşıdığına dikkat çekildi.

Görüşmelerin içeriği:

Toplantılarda ekonomik, yatırım, ticaret, siyasi ve sosyal alanlarda iş birliğinin genişletilmesi hedefleri ön plana çıktı. Zeydi, iki ülkenin ortak güvenlik çıkarlarına sahip olduğunu belirterek, bölgesel ve uluslararası meselelerde ortak tutum sergilenmesi gereğine işaret etti. Bu çerçevede diyalog dilinin benimsenmesinin ve gerilimlerin azaltılmasının bölgede istikrarın sağlanması için kritik olduğu vurgulandı.

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, Zeydi'nin ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görüşmelerin iki ülke ilişkilerinde yeni iş birliği imkânlarının önünü açacağını ifade etti. Zeydi ise ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş birliğinin farklı alanlarda genişletilmesi amacıyla Kralı Irak'a davet etti.

Veliaht Prens ile temas ve bölgesel mesajlar:

Irak Başbakanı ayrıca Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakanı Selman bin Hamad Al Halife ile de görüştü. Bu görüşmede hükümetinin Bahreyn ile ilişkileri güçlendirme kararlılığı tekrarlandı; bölgesel istikrar ve barışın güçlendirilmesinin, refah ve ekonomik bütünleşme açısından taşıdığı öneme dikkat çekildi.

Görüşmelerde ortak güvenlik çıkarları ve bölgesel meselelerde koordinasyonun artırılması yönündeki çağrılar öne çıktı. Ziyaret, tarafların siyasi diyalog, ekonomik yatırımlar ve güvenlik iş birliği konularında somut adımlar atma niyetini teyit etmesi açısından değerlendirildi.

Tarihi bağlar ve gelecek adımları:

Irak ile Bahreyn arasındaki diplomatik ilişkiler, 2003'te Saddam Hüseyin yönetiminin devrilmesinin ardından yeni bir safhaya girmişti. Mevcut ziyaret, iki ülke arasında siyasi temasların yanı sıra ekonomik, ticari ve güvenlik alanlarındaki iş birliğini yeniden canlandırma yönünde atılmış somut bir adım olarak yorumlanıyor.

Taraflar, önümüzdeki dönemde yatırım ve ticaretin artırılmasına, siyasi diyalogun sürdürülmesine ve bölgesel istikrarı destekleyecek ortak tutumların geliştirilmesine öncelik vereceklerini belirtti. Ziyaretin ardından iki ülke arasında planlanabilecek yüksek düzeyli müzakereler ve heyetler arası iş birliği projeleri takip edilecek.

Genel olarak Zeydi'nin Bahreyn ziyareti, iki ülke arasında ilişkilerin yeniden canlandırılması ve geniş kapsamlı iş birliği imkânlarının araştırılması açısından dikkat çekici bir kilometre taşı olarak kaydedildi.

IRAK BAŞBAKANI ALİ ZEYDİ, 2003 YILINDAN BU YANA BAHREYN’İ ZİYARET EDEN İLK IRAKLI LİDER OLARAK...

IRAK BAŞBAKANI ALİ ZEYDİ, 2003 YILINDAN BU YANA BAHREYN’İ ZİYARET EDEN İLK IRAKLI LİDER OLARAK BAHREYN KRALI HAMAD BİN İSA AL HALİFE İLE BİR ARAYA GELDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Sarı: Azerbaycan'la ekonomik ve enerji bağlarının onarılması önceliğimizdir
images

Vance: ara seçimin asıl faturası İran savaşına kesildi
images

Acar: Sayıştay raporunda ucu açık bırakılacak hiçbir konu yok
images

Genelkurmay başkanı Bayraktaroğlu Stokholm'de diplomasi ve askeri temaslarda bul...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

KARDEMİR'in dokuz ayı kârla tamamlandı: net nakit ve öz kaynak artışı öne çıktı

FIFA kayserispor’a eski teknik direktör ve ekibine 1,23 milyon euro ödeme emri verdi

Muş’ta iz sürülerek yakalanan hırsızlık hükümlüsü cezaevine gönderildi

Öğrenciler safran tarlasında organik tarımı uygulamalı öğrendi

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı

Balıkesir'de Kuvayımilliye ruhu coşkuyla meydanlara yansıdı

Gölbaşı'nda 29 ekim kutlamaları yağışa rağmen sürdü

Sefo konseriyle Bilecik'te Cumhuriyet coşkusu yükseldi