Şehir merkezine 24 derslik yeni okul: Atatürk Ortaokulu gelecek yıl hizmete giriyor

Atatürk Ortaokulu'nda inceleme:

Şırnak merkezinde, Bahçelievler Mahallesi'nde yapımı süren 24 derslik kapasiteli yeni Atatürk Ortaokulu binasının inşaatı İl Millî Eğitim Müdürü Hakan Cırıt tarafından yerinde denetlendi. Yetkililerden çalışmaların güncel durumu hakkında bilgi alan Cırıt, binanın gelecek yıl eğitim-öğretime hazır hale getirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

İnşaat çalışmaları ve bina geçmişi:

Yaklaşık üç yıl önce boşaltılan eski okul binasının yerine yapılan yeni binada, binaların mevcut yapım durumu, çalışmaların ilerleme süreci ve okulların eğitim-öğretime hazır hale getirilmesine yönelik planlamalar ele alındı. Cırıt, saha incelemeleri sırasında yetkililerden teknik ve idari bilgiler aldı.

Planlama, takvim ve eğitim altyapısı:

Şırnak İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kent genelindeki eğitim yatırımlarının sahada yakından takip edildiği vurgulandı. İncelemelerin amacı, inşaat süreçlerinin belirlenen takvim doğrultusunda ilerlemesini sağlamak ve yeni binanın gelecek eğitim-öğretim yılı başında öğrencilerin hizmetine sunulması için gerekli hazırlıkları tamamlamaktır. Bu çalışmalarla kentteki eğitim altyapısının güçlendirilmesine devam edileceği ifade edildi.

ŞIRNAK'TA YAPIMI DEVAM EDEN 24 DERSLİĞİN YAPIMI TAMAMLANMASIYLA SENEYE EĞİTİM-ÖĞRETİME HAZIR OLMASI BEKLENİYOR.