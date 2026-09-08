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şehit numan dede caddesi yenilenerek yeniden hizmete açıldı

Gebze'de Şehit Numan Dede Caddesi, 550 metre yağmur suyu hattı ve tamamen yenilenen üstyapısıyla yaklaşık 800 metre boyunca yeniden hizmete girdi.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 13:25

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EDİTÖR: Aslı Han

şehit numan dede caddesi yenilenerek yeniden hizmete açıldı

yenileme çalışması tamamlandı:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucu Şehit Numan Dede Caddesi baştan sona yenilendi. Yaklaşık 800 metre uzunluğundaki cadde, altyapı ve üstyapı müdahaleleriyle daha dayanıklı ve modern bir ulaşım aksına dönüştürüldü.

Yenileme programı kapsamında 550 metre uzunluğunda yeni yağmur suyu hattı imal edilerek altyapı güçlendirildi. Yapılan müdahalelerle yoğun yağışlarda oluşabilecek su birikintilerinin önüne geçilmesi ve yol güvenliğinin artırılması hedeflendi.

altyapı ve üstyapı işlemleri:

Çalışmalar sırasında trimer kazıları ile mevcut zemin düzenlendi, plent miks temel serimi yapılarak sağlam bir taşıyıcı tabaka oluşturuldu ve ardından asfalt uygulamalarıyla üstyapı tamamen yenilendi. Bu adımlar, yolun kullanım ömrünü uzatmayı ve bakım ihtiyacını azaltmayı amaçlıyor.

Uygulanan teknik müdahaleler sayesinde cadde, olumsuz hava koşullarına karşı daha dirençli hale geldi. Yenilenen drenaj sistemi ve sağlam üstyapı, sürüş konforunu artırırken trafik güvenliğine de katkı sağlayacak.

kentin ulaşımında önemi:

Osman Yılmaz Mahallesi’nden başlayıp Kent Meydanı’na kadar uzanan cadde, çarşı bölgesine, Kent Meydanı’na ve Çoban Mustafa Paşa Camisi’ne ulaşım sağlayan önemli bir güzergâh olarak öne çıkıyor. Gün boyunca binlerce vatandaşın kullandığı ve çok sayıda esnafın bulunduğu bu aks, yenilenen yüzüyle Gebze kent merkezindeki ulaşım kalitesine doğrudan katkı sunacak.

Yetkililer, yapılan yatırımların sürücülere ve yayalara daha güvenli, rahat ve konforlu bir ulaşım imkânı sağlamayı amaçladığını belirtiyor. Yenileme çalışmaları, bölgedeki ulaşım altyapısının güçlendirilmesine yönelik sürdürülen yatırımların bir parçası olarak değerlendiriliyor.

GEBZE İLÇESİNDE ÖNEMLİ ULAŞIM GÜZERGAHLARINDAN ŞEHİT NUMAN DEDE CADDESİ, 550 METRE YAĞMUR SUYU...

GEBZE İLÇESİNDE ÖNEMLİ ULAŞIM GÜZERGAHLARINDAN ŞEHİT NUMAN DEDE CADDESİ, 550 METRE YAĞMUR SUYU HATTI VE YENİLENEN ÜSTYAPISIYLA BAŞTAN SONA YENİLENDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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