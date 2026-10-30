Köpek sevgisinden işe dönüşen marka: baba ve kızın dünya rafı hedefi

İngilizceden mamaya: Kastamonu'da baba-kız girişimi

Kastamonu'da yaşayan 26 yaşındaki Ilgın Uslubaş, üniversitedeki İngiliz Dili ve Edebiyatı eğitiminin ardından farklı bir yola girerek aileyle kurulmuş bir mama markasının arkasındaki isim oldu. Konsoloslukta çalışma hazırlığı sürerken iç sesini dinleyip meslek değiştirerek, babası Davut Uslubaş ile birlikte kendi markalarını hayata geçirdi.

Başlangıç ve motivasyon:

Uslubaş, çocukluğundan beri hayvanlarla iç içe büyüdüğünü, ailenin uzun yıllardır köpek yetiştirdiğini ve evdeki köpeklerin mamayı beğenmemesinin fikrin tohumunu attığını anlatıyor. Kendi köpeklerinin seveceği bir mama hazırlama amacıyla yola çıkan ikili, evde başlayan denemelerin ardından markayı kurma kararına vardı. Ilgın Uslubaş, eğitiminden pişman olmadığını; İngiliz Dili ve Edebiyatı eğitiminin ona kültürel bakış ve estetik katkı sağladığını vurguluyor.

Spontane bir konuşmada doğan fikir kısa sürede somut bir girişime dönüştü. Ilgın, markanın kuruluşundan itibaren üretimden paket tasarımına, müşteri iletişiminden sosyal medyaya kadar birçok süreci bizzat yürütüyor ve işin her aşamasında aktif rol oynuyor.

Üretim, tasarım ve büyüme hedefleri:

Markanın üretimi Düzce'de gerçekleştiriliyor ve süreçler uzman veterinerler kontrolünde ilerliyor. Üretim şefinin veteriner olması, mamaların sağlık ve kalite kontrollerinden geçirilmesi Ilgın tarafından özellikle vurgulanıyor. Ham madde temininde yerli, kaliteli kaynaklar tercih ediliyor; baba-kız hiçbir masraftan kaçınmadan malzeme seçimini bizzat yapıyor.

Paket tasarımlarından isime kadar markanın tüm yüzünü Ilgın oluşturuyor. Anadolu çoban köpekleri için söylenen "Anadolu aslanı" tabirinden yola çıkarak marka ismini ve görsel dilini Anadolu kökleriyle bağdaştıran bir tasarım anlayışı benimsediler. Paketlere kendi köpeklerinin fotoğrafını koyarak hem modern bir görünüm hem de köken vurgusu hedefleniyor.

Şu an ürünleri Türkiye'nin 81 ilindeki müşterilere ulaşıyor. Ilgın, finans, sosyal medya, kargo ve lojistik gibi pek çok alanda sıfırdan öğrenerek sorumluluk almanın girişimin doğal bir parçası olduğunu belirtiyor. Girişimciliğe yeni adım atanlara korkmamalarını ve hayallerini takip etmelerini tavsiye ediyor.

Bireysel tercihler ve aile desteği:

Yakın çevresinden gelen eleştirilere rağmen Ilgın, babasının desteğiyle kendi yolunu çizdiğini söylüyor. İngilizce bilgisinin, özellikle yurt dışı görüşmelerde işine yaradığına dikkat çekiyor. Ilgın, kendi sevdikleri için üretmediği hiçbir ürünü müşterilerine sunmayacaklarını; hayvanları aileden bir parça olarak gördüklerini ifade ediyor.

Marka henüz yolun başında olsa da Ilgın ve Davut Uslubaş, yerel kökenlerini koruyarak ürünlerini uluslararası raflarda görmeyi hedefliyor. Kendi ruhlarını ve değerlerini mamalara yansıtarak büyümeyi planlayan çiftin hikayesi, tutkudan doğan bir girişimin örneğini sunuyor.

ILGIN USLUBAŞ, BABASI DAVUT USLUBAŞ İLE BİRLİKTE KENDİ MARKASINI KURDU.