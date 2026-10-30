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Türk iş dünyası Irak piyasasında ortak üretime kilitleniyor

DEİK liderliğindeki 40 kişilik iş heyeti Erbil, Musul, Kerkük ve Bağdat'ta temaslarda; hedef orta vadede 30 milyar dolarlık ikili ticaret hacmi.

GİRİŞ: 30 Ekim 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Türk iş dünyası Irak piyasasında ortak üretime kilitleniyor

DEİK liderliğindeki ziyaret:

DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi öncülüğünde düzenlenen iş heyeti programı, Erbil, Musul, Kerkük ve Bağdat hatlarında yoğun temaslarla sürüyor. Yaklaşık 40 Türk iş insanı ile bölgeye yapılan ziyaret, finans ve bankacılıktan otomotive, lojistikten savunma sanayisine; inşaat, mühendislik, tarım ve sağlık sektörlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Heyet, Irak pazarında ortaklık ve yatırım imkanlarını yerinde değerlendirmeyi amaçlıyor.

Yoğun diplomasi ve temas trafiği:

Program kapsamında heyet, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi yetkilileriyle ve merkezi yönetim organlarıyla bir dizi görüşme gerçekleştirdi. Kabul edilen görüşmeler arasında İKBY Bakanlar Kurulu Divan Başkanı ve İKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile yapılan temaslar, Kerkük Valiliği, Irak Ulaştırma, Petrol ve İmar-İskan Bakanlıkları ile Irak Ticaret Odaları Federasyonu temsilcileriyle gerçekleştirilen ikili görüşmeler yer aldı. Heyet ayrıca Türkiye’nin Bağdat Büyükelçiliği ev sahipliğinde düzenlenen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resepsiyonuna katılarak diplomasi trafiğini destekledi.

Görüşmelerin odak noktaları:

Tarafların öncelikli gündem maddeleri arasında gümrük süreçlerinin kolaylaştırılması, lojistik ağların güçlendirilmesi, ticari ödemelerin etkinleştirilmesi ve yatırım ortamında öngörülebilirliğin sağlanması yer aldı. Heyet üyeleri, ticaretin yanı sıra karşılıklı yatırım, ortak üretim ve uzun vadeli ekonomik ortaklıkların tesisinin önemine vurgu yaptı. Bu başlıklar, Irak pazarına erişimde yapısal engellerin azaltılmasına yönelik somut adımlar atılmasını hedefliyor.

30 milyar dolarlık hedef ve yol haritası:

DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi Başkanı Halit Acar, iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2025'te 16,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini hatırlatarak orta vadede 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşılmasının sadece mevcut ticaretin artırılmasına değil, aynı zamanda karşılıklı yatırımlar, ortak üretim ve uzun soluklu ortaklıklara bağlı olduğunu belirtti. Acar, Kalkınma Yolu Projesi ve enerji altyapısı yatırımları gibi inisiyatiflerin Türk ve Iraklı şirketlere yeni iş birliği alanları sunduğunu vurguladı.

Heyetin sonuç odaklı temasları, Türk firmalarının uluslararası müteahhitlik, mühendislik ve üretim deneyimi ile Iraklı şirketlerin yerel pazar bilgisini birleştirerek hem somut yatırımlara hem de sürdürülebilir iş birliklerine zemin hazırlamayı amaçlıyor. DEİK/Türkiye-Irak İş Konseyi, iki ülke iş dünyası arasında kalıcı köprüler kurmayı temel öncelik olarak görüyor ve yapılan görüşmelerin yeni iş bağlantılarıyla somut projelere dönüşmesini bekliyor.

DEİK/TÜRKİYE-IRAK İŞ KONSEYİ ÖNCÜLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMLI IRAK ZİYARETİ, ERBİL, MUSUL...

DEİK/TÜRKİYE-IRAK İŞ KONSEYİ ÖNCÜLÜĞÜNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN KAPSAMLI IRAK ZİYARETİ, ERBİL, MUSUL, KERKÜK VE BAĞDAT HATLARINDA YOĞUN TEMASLARLA DEVAM EDİYOR. YAKLAŞIK 40 TÜRK İŞ İNSANININ KATILDIĞI HEYET PROGRAMINDA, İKİ ÜLKE ARASINDAKİ EKONOMİK İLİŞKİLERİ DERİNLEŞTİRECEK STRATEJİK GÖRÜŞMELER GERÇEKLEŞTİRİLİYOR.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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