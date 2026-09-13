Şehitemin ve Gecikmez köy yoluna geleneksel betonla konfor kazandırılıyor

Vali Polat saha çalışmalarını yerinde inceledi:

Kars Valisi Ziya Polat, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar ile birlikte Şehitemin ve Gecikmez köylerini birbirine bağlayan grup köy yolunda devam eden çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden proje kapsamında gelinen aşama ve sahadaki iş programı hakkında bilgi aldı.

İnceleme sırasında Vali Polat, ekiplerin çalışmasını değerlendirerek projenin köy sakinlerinin günlük yaşamına doğrudan katkı sağlayacağını vurguladı. Çalışmaların planlandığı şekilde yürütülmesi ve belirlenen standartlara uygun tamamlanmasının takip edildiği belirtildi.

geleneksel beton yolun amaçları:

Şehitemin–Gecikmez grup yolunda uygulanan geleneksel beton yol standardı, dayanıklılık ve uzun ömür odaklı olarak tercih edildi. Bu standartla, kırsal kesimde mevsim şartlarından etkilenmeyen bir ulaşım ağı oluşturulması hedefleniyor.

Yetkililer, özellikle kış koşullarının ağır olduğu Kars bölgesinde yol yatırımlarının yıl boyunca kesintisiz ulaşım sağlamak açısından kritik olduğunu belirtiyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ulaşım güvenliğinin ve yol konforunun artması bekleniyor.

kırsal ulaşım ve yerel etki:

Vali Polat, çalışmalar sırasında şu değerlendirmeyi yaptı: "Köylerimizin ulaşım altyapısını güçlendirmek, vatandaşlarımızın daha güvenli ve rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlamak için sahadaki çalışmalarımızı yakından takip ediyoruz. Yapılan her yol, köylerimizin şehir merkezleri ve diğer yerleşimlerle ulaşımını daha da kolaylaştırıyor."

Proje tamamlandığında Şehitemin ve Gecikmez köyleri ile çevresindeki yerleşimlerin hem ekonomik hareketliliğinde hem de günlük yaşam kalitesinde iyileşme bekleniyor. Kars genelinde köy yollarının iyileştirilmesine yönelik yatırımların devam edeceği bildirildi.

KARS’TA KÖY YOLLARINA BETON KONFORU: ŞEHİTEMİN VE GECİKMEZ GRUP YOLUNDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR(KARS-İHA)