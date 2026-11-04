Şehitkamil'de et ve tavuk tanzim satışları halkın bütçesine nefes oldu

Şehitkamil'de tanzim mağazalarına yoğun ilgi

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz tarafından Gazianteplilerin hizmetine sunulan Et ve Tavuk Tanzim Satış Mağazaları, açıldığı ilk günden itibaren vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Proje, temel gıda maddelerine erişimde tüketiciye rahatlama sağlamak amacıyla 28 Ekim'de hayata geçirildi.

mağazaların sunduğu ürünler ve fiyat yaklaşımı:

İlk etapta İbrahimli ve Merveşehir bölgelerinde hizmet vermeye başlayan mağazalarda kıyma, kuşbaşı ve farklı et çeşitleri piyasa şartlarına göre daha ulaşılabilir fiyatlarla satışa sunuluyor. Belediye yetkilileri, amaçlarının uygun fiyatlı ve kaliteli gıdaya erişimin herkesin hakkı olduğu yönünde açıklama yaptı ve bu ilkeyle hareket ettiklerini vurguladı.

Mağazaların sunduğu ürün portföyü ve fiyatlandırma yaklaşımı, aile bütçesi üzerinde doğrudan etki yaratırken, alışveriş yapanlar özellikle çocuklu aileler için sağlanan desteği ön plana çıkardı.

vatandaş geri dönüşleri ve genişleme planları:

Alışveriş yapan vatandaşlar, hem fiyatlardan hem de hizmetten memnuniyetlerini dile getirdi. Vatandaşlar, ilk günden beri uygulamayı takip ettiklerini ve fiyatları görünce alışverişe geldiklerini belirterek hizmetin devamını ve farklı mahallelere yayılmasını talep etti.

Başkan Umut Yılmaz, ilk iki mağazada ortaya çıkan yoğun ilginin doğru bir ihtiyaca işaret ettiğini söyleyerek hizmet ağını genişletme kararlılığını açıkladı. Projenin ikinci etabında Çıksorut, Beykent, Karacaahmet, Karşıyaka ve Gazikent mahallelerinde yeni mağazaların kısa sürede hizmete alınmasının planlandığı bildirildi.

Belediye yetkilileri, tanzim satışlarının devamlılığı ve yaygınlaştırılması için çalışmaların sürdüğünü, amaçlarının ekonomik şartlar karşısında vatandaşları yalnız bırakmamak olduğunu ifade etti.

ŞEHİTKAMİL BELEDİYE BAŞKANI UMUT YILMAZ’IN GAZİANTEPLİLERİN HİZMETİNE SUNDUĞU ET VE TAVUK TANZİM SATIŞ MAĞAZALARI, AÇILDIĞI İLK GÜNDEN İTİBAREN VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ. BAŞKAN UMUT YILMAZ, UYGUN FİYATLI VE KALİTELİ GIDAYA ERİŞİMİN HERKESİN HAKKI OLDUĞUNU BELİRTEREK, MAĞAZA SAYISINI ARTIRACAKLARINI SÖYLEDİ.