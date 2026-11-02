sulusokak'ta yarım asırdır deriyi sanata dönüştüren atölye

sulusokak'ta 24 metrekarelik atölye:

Tokat’ın tarihi Sulusokak Çarşısı’nda bulunan 24 metrekarelik dükkânda 62 yaşındaki Hüseyin Örükaya, unutulmaya yüz tutmuş saraçlık mesleğini sürdürüyor. İlkokul yıllarında babasının yanında mesleğe başlayan usta, yaklaşık 50 yıldır deri işleyerek hamut ve at koşum takımları üretiyor. Babasından devraldığı aynı dükkânda, asırlık dikiş makinesiyle yapılan el emeği ürünler dikkat çekiyor.

üretim süreci ve malzemeler:

Örükaya hamut yapımında manda ve sığır derisinin yanı sıra eğri ağaç ve keçe kullanıyor. Malzemelerin seçimi ve bir araya getirilmesi ustalık gerektiriyor; sıkı dikiş ve el işçiliğiyle şekillenen ürünlerin üretimi yoğun emek istiyor. Sipariş üzerine çalıştığını belirten usta, bir günde ancak bir hamut hazırlayabildiğini söylüyor. Hazırlanan ürünlerin büyük bölümü Doğu Anadolu Bölgesi’ne gönderiliyor.

zanaatın geleceği ve çırak eksikliği:

Örükaya mesleği boyunca iki çırak yetiştirdiğini, ancak bu gençlerin daha sonra devlet kurumlarında çalışmaya başladığını belirtiyor. Teknolojinin gelişmesiyle geleneksel zanaatların geri planda kaldığını vurgulayan usta, "Teknolojiye artık mağlup olduk diyebiliriz" diyor. Gençlerin hazır iş tercih etmesi nedeniyle çırak konusunda talep olmadığını, bunun mesleğin devamı için büyük tehdit oluşturduğunu ifade ediyor.

Usta, saraçlık geleneğinin gelecek kuşaklara aktarılması için çaba gösterse de çırak bulunamazsa bu sanatın yok olabileceği uyarısında bulunuyor; "Belki 15-20 yıl sonra bizden sonra bu mesleği yapacak kimse kalmayacak" sözleri mesleğin kırılganlığını ortaya koyuyor.

Yarım asırdır deriyi sanata dönüştürüyor